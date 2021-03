La reunión de Lacalle con la bancada entre bromas por recortes y el asado sintético de Sartori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sala de la bancada del Partido Nacional en la Cámara de Diputados está en una de las alas del costado del semicírculo. A unos pocos metros de donde el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio su discurso ante la Asamblea General.

Ni bien el jefe de Estado terminó su discurso, los legisladores de la coalición de gobierno se pusieron de pie para aplaudirlo. Los del Frente Amplio acompañaron el aplauso, de forma cordial y sentados en sus bancas.

La aprobación de los blancos se extendió por un par de minutos, hasta que Lacalle Pou comenzó a despedirse y fue invitado a la sala de la bancada para charlar de forma privada con los parlamentarios blancos.



En la sala lo esperaban mayoritariamente diputados del Partido Nacional. También algunos senadores como Gloria Rodriguez, Carmen Asiaín, Amin Niffouri, Juan Sartori, entre otros. De los ministros que se sumó al encuentro fue el de Transporte, Luis Alberto Heber. También una cantidad de asesores de legisladores y jerarcas blancos.



Al entrar a la sala, Lacalle Pou fue aplaudido por "la barra blanca". El mandatario saludó, uno por uno, a los presentes. El encuentro fue cordial, distendido, y por unos 20 y pocos minutos. Siete legisladores consultados por El País comentaron que el presidente les dejó una lista de deberes y algunas cuantas bromas para terminar distendidos las jornadas.

"Vende patria", le gritó uno de los manifestantes cuando se retiraba el vehículo



Vía @elpaisuy pic.twitter.com/U58X8ZccKO — Pablo S. Fernández (@Ferpase) March 3, 2021

Les agradeció por el trabajo en el primer año de gobierno. Les pidió el "mayor de los esfuerzos" en convencer a la ciudadanía para que se vacune contra el coronavirus. Les prometió más obra pública para reactivar el empleo, además de la anunciada minutos antes frente al resto de los legisladores. Y les solicitó mantener el vínculo permanente para no perder la visión de la realidad del país. Es que en la última "reunión" que Lacalle Pou mantuvo con la bancada oficialista, en la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes, el blanco le dijo a los parlamentarios oficialistas que fueran sus ojos en el interior del país.



La diputada blanca por Paysandú, Nancy Núñez, le agradeció especialmente por los anuncios de obra en infraestructura para su departamento. Allí fue que adelantó que además de los cinco aeropuertos anunciados ante la Asamblea General, su equipo trabaja en licitar un sexto aeropuerto, precisamente para Paysandú.



Los otros cinco: Rivera, Salto, Carmelo, Durazno y Cerro Largo, implicarán una inversión cercana a los US$ 65 millones.



Cuando el presidente terminó de hablar, el senador Jorge Gandini -con claro tono de broma- pidió que traigan algo para comer y poder celebrar. “Ahora sí: que venga el catering”, dijo el senador de Por La Patria.



Su comentario despertó la reacción de varios diputados blancos de Montevideo. "No, qué lunch vamos a tener si Lema cortó todo", dijo uno de ellos. "Ni café, ni agua nos dejó", agregó otro legislador en referencia a la política de ajuste de gastos que llevó adelante el presidente de la Cámara de Representantes saliente Martin Lema.



"Todavía estamos esperando el asado de Lema para ver cuándo viene. Y vamos a ver si con el canario Fratti podemos recuperar todo lo que nos sacó Martincito", apuntó otro de los blancos en referencia al nuevo presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Fratti. Todos los intercambios en un claro tono de broma, entre los legisladores.



El Presidente Lacalle Pou sonrió ante los chistes de sus compañeros de partido político. Lo mismo hizo el diputado Lema. Otros legisladores volvieron a preguntar por el "famoso asado de Lema", a lo que un senador apuntó: "El único asado que vamos a hacer es con la carne sintética que va a traer Sartori".



El comentario volvió a despertar las risas en la sala de la bancada del Partido Nacional. El senador Sartori, asintió con la cabeza y devolvió sonrisas sin comentarios. El ex competidor en la interna blanca de 2019 se ha manifestado a favor de impulsar la carne sintética, lo que le generó críticas de su otro compañero de bancada, el senador Sebastian Da Silva, quien es productor agropecuario.



Antes de dejar el Palacio Legislativo, el presidente detuvo su auto para saludar a un grupo de militantes blancos que se acercaron. "Estoy muy emocionado"”, le dijo un hombre que le pidió una foto que Lacalle Pou tomó con el celular. Unos metros más adelante un grupo de manifestantes lo despidieron a los gritos, con insultos y pancartas de reclamo. "Vende patria", fue el grito de despedida de uno de los manifestantes.



"Estoy muy emocionado", le dijo un señor a Lacalle Pou pic.twitter.com/BEBfv6YKd9 — Pablo S. Fernández (@Ferpase) March 3, 2021