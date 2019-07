Reunión clave de Daniel Martínez con el Partido Comunista para sellar la fórmula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una reunión que tiene hoy el candidato Daniel Martínez con el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo será clave para la definición de la fórmula presidencial oficialista. Tras el encuentro, el presidenciable volverá a considerar las opciones que tiene sobre la mesa y comunicará la decisión en las próximas horas.

“Es seguro” que anunciará su compañera de fórmula entre hoy y mañana antes del viaje que tiene programado a Estados Unidos y después de haberse entrevistado con los principales líderes (Tabaré Vázquez, José Mujica y Danilo Astori) y la mayoría de los sectores que componen la coalición.

Ayer fue el turno de los senadores Constanza Moreira (Casa Grande), Rafael Michelini (Nuevo Espacio), la ministra de Turismo Liliam Kechichian y el presidente de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio. En las reuniones quedó claro que no se maneja la posibilidad de que Carolina Cosse sea vice.

Fuentes políticas indicaron a El País que generaron malestar las declaraciones que hizo Cosse el mismo día de la elección. “Si fuera posible tener la fórmula presidencial esta noche sería maravilloso”, señaló rompiendo un acuerdo que habían hecho los precandidatos con el presidente del Frente Amplio Javier Miranda de forma previa. A eso se sumaron otras declaraciones donde ella argumentó que había obtenido 65.000 votos y eso fue entendido como “la gota que rebasó el vaso”. En tanto, se entiende que no cuenta con el respaldo suficiente del Movimiento de Participación Popular (MPP).

Las otras mujeres que quedaron descartadas o “no corren” para integrar la fórmula son: la diputada Cristina Lustemberg y Kechichian, que ayer descartó públicamente la posibilidad de integrar la fórmula. También se maneja la posibilidad de que Ivonne Passada, Patricia Ayala, Cecilia Bottino o Sandra Lazo (todas del MPP) puedan ser las candidatas, lo que le dejó manos libres al candidato para elegir.

Martínez apostaba a encontrar una mujer por fuera del sistema político y por eso se había pensado en la periodista Blanca Rodríguez, algo que está descartado. Dirigentes dentro del Frente entienden que la compañera de fórmula debe atraer electorado “de centro” para recuperar el vínculo del oficialismo con la sociedad.

Martínez y Constanza Moreira en un mano a mano ayer. Foto: Darwin Borrelli

El candidato prioriza “la armonía dentro de la fórmula” y la capacidad de potenciar la misma desde el punto de vista electoral, declaró Rubio.

El Partido Comunista está jugando fuerte con respecto a la fórmula. Castillo se reunió ayer con Cosse y habló por teléfono con Martínez, para “contribuir” a cerrar cuanto antes la discusión por la vicepresidencia.

Según dijo el secretario general del PCU a El País que “no se está colocando un nombre más arriba de la mesa”. “No estamos proponiendo ningún nombre y reiteramos que a la hora de resolver hay que tener en cuenta que fue lo que eligieron los frenteamplistas y que hay que tener cuenta el peso de los sectores y las listas”, señaló. Castillo dijo que no impulsan a Cosse, pero tampoco se oponen a que sea la vice. Castillo contó que le dijo a Cosse que si bien no la apoyaron para la candidatura, respetan el hecho de que “haya salido segunda”. “Por algo fuimos con la candidatura de Óscar Andrade, eso tiene que quedar claro y no quiere decir que estemos a favor o en contra”, indicó.

“A todos estamos marcando nuestra preocupación por cómo se está extendiendo la resolución de la fórmula y nos ponemos a trabajar para resolver esta misma semana”, dijo. Los comunistas salieron al cruce del “manoseo” de nombres. “No se merece esto el Frente y las compañeras tampoco, desgasta y no ayuda a mantener el clima que necesitamos. No hay necesidad se puede resolver rápido”, afirmó.

Ayer, tras reunirse con Martínez, Kehichián dijo que su nombre “no está en carrera”. “Mis compañeros creen que mi función futura debe ser en el Senado”, señaló. Por su parte, Michelini declaró que Martínez “está haciendo todas las consultas correspondientes” para comunicar la fórmula.

Anoche se reunió el llamado “Grupo de los cuatro” integrado por el Partido Socialista, el MPP, los comunistas y astoristas para intercambiar sobre las negociaciones para la elección de la compañera de fórmula.

Evaluación

Por su parte, el Secretariado del Frente Amplio hizo ayer una primera evaluación de las elecciones. Hay preocupación por la pérdida de 45.000 votos frente a junio de 2014, ya que se considera que no se cumplió con el piso mínimo de 300.000 votos fijado con anterioridad. Se buscarán “ejes de campaña” para tratar de movilizar a los frentistas, uno de los temas que se considera clave es el de vivienda.