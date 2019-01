Se reúnen los cuatro candidatos del Frente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin agenda. Sin temas puntuales: será una reunión de confraternización antes de arrancar la carrera electoral para las internas del Frente Amplio.

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez publicó una foto de los cuatro aspirantes a ganar la elección. "Mañana nos reunimos los 4 compañeros precandidatos con el presidente del Frente Amplio. Vamos a ultimar detalles del acto del 5 (de febrero). ¡Todos a festejar nuestro aniversario! ¡Que no se detenga la emoción!", escribió en su cuenta de la red social Twitter cerrando con su eslogan de campaña "El Nuevo Impulso".

El acto aniversario del partido de gobierno será en el Parque Rodó. Ese será el punto de partida para los dirigentes oficialistas, que luego iniciarán sus recorridas por el país de forma individual.

El siguiente acto conjunto será el 26 de marzo, fecha en la que el Frente Amplio celebró su primer acto de masas.

Cosse renunció a su cargo para dedicarse íntegramente a la campaña. Ayer cambió su foto de perfil en la red social Twitter en la que se mostró con una bandera de su partido.

La exministra compartió en su red social una noticia falsa. En las últimas horas se viralizó en las redes sociales que Andrea García, nacida en Tala (Canelones) había ganado las Olimpíadas de Física y Química 2019 realizadas en Bélgica.

La imagen empezó a ser compartida por muchos usuarios en Twitter ayer martes.

"Como no es futbolista y no se dedica a los realities no verás la noticia en ningún medio de comunicación. Orgullo Celeste", decía la publicación compartida por el usuario Sebastián Luzardo. Cosse fue uno de esos usuarios que cayó en el error de difundir esta noticia falsa. Pero a los pocos minutos borró su posteo con dibujos (emojis) de aplausos para acompañar la publicación.