Retoman negociación por préstamo del BID de US$ 70 millones

La Intendencia de Montevideo y los partidos Nacional, Colorado y de la Gente retomarán hoy las negociaciones por el préstamo que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a la comuna capitalina para llevar adelante un nuevo plan de limpieza y obras de saneamiento.

El monto ya aprobado por el organismo multilateral y el Poder Ejecutivo es de US$ 70 millones, pero requería de al menos tres votos de la oposición departamental para ejecutarse porque al ser un préstamo a devolverse en 25 años se exigía mayorías especiales en la Junta Departamental.

Por eso fue que, tras varias idas y vueltas entre oficialismo y oposición, la semana pasada ambos bandos acordaron solicitar una prórroga al BID por un total de 70 días para seguir negociando, entre otras cosas, la redistribución de los rubros del préstamo.



Es que mientras la aspiración de la gestión de Carolina Cosse es no tocar casi los términos de la estructura base de este préstamo- que se dividen en US$ 47,6 millones para compras de limpieza y en US$ 22,4 millones para a obras de saneamiento-, la oposición pide reforzar las partidas destinadas a saneamiento en detrimento de las que la comuna quiere destinar a limpieza.



Esto, y una partida extra conformada por recursos propios que la comuna quiere incluir en el paquete -un total de US$ 24, 5 millones para contemplar algunas demandas de la oposición- estará presente en la mesa de trabajo que retomará hoy por la tarde su actividad, en el primer encuentro entre las partes en esta segunda etapa de las negociaciones.