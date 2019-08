Retirados militares califican de "banda" al Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La publicación mensual independiente Nación, que se distribuye digitalmente por parte del Centro Militar (CM), consideró que en las elecciones nacionales de octubre es “dramáticamente imprescindible desplazar” del gobierno a la “banda” del Frente Amplio.

“Si eso no ocurre los peores augurios esperan a nuestro sufrido pueblo, que ya no aguanta más tanta inseguridad, tantos impuestos, tanta falta de oportunidades y de empleo, tanto abandono y tanta mugre en las calles y a la vez tantos privilegios irritantes, tanta corrupción y tantas mentiras”, añade un comentario editorial de la publicación, que se edita en Minas, Lavalleja, y que presenta como director responsable a César Jover y como secretario de redacción a Roberto Patrone.



En la publicación se cuestionan aspectos de la gestión del gobierno, al sostenerse que el Frente Amplio “no puede seguir en el gobierno si no queremos hundirnos sin remedio en la desesperante realidad de la delincuencia haciéndose cargo de nuestras vidas y de nuestros bienes, si no queremos que la educación sea una escuela de adoctrinamiento y donde el saber y la moral están ausentes, si no queremos que cada día haya más gente viviendo a la intemperie y comiendo de la basura”.

Corrupción.

Luego, se sostiene que “el Uruguay ha dejado de ser un hogar hospitalario para la familia, para el trabajo, para el estudio”, y que “solo triunfan aquí la corrupción, el delito, la demagogia y la marginalidad financiada”.



“Todo lo demás, la vida decente y orientada por el esfuerzo y la moral, es despreciado y hostigado por leyes y gobernantes que hicieron del Estado una usina de recaudación para sus intereses y campañas políticas”, añade la publicación.



Al hacer un análisis de la región, el editorial afirma que el gobierno del Frente Amplio “ha envilecido la vida nacional y ha menoscabado el buen nombre que siempre tuvo del país en el concierto internacional”, porque “se ha dedicado a secundar a los corruptos de la región, aplaudiendo sus crímenes, condenando a la justicia que se lo está haciendo pagar”.



Y el editorial concluye así: “Que Maduro merezca crédito, consideración y apoyo y además contribuir a disimular y acallar sus crímenes y sus innúmeras violaciones a los derechos humanos es todo un síntoma del tipo de banda que tenemos en el gobierno”.