La respuesta de Layera a Larrañaga: "Los pingos se ven en la cancha"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El director nacional de Policía, Mario Layera, fue entrevistado este miércoles por el programa “Todo Pasa” de Océano FM y fue consultado por algunos dichos de quien será a partir del 1° de marzo el ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

A fines de setiembre, previo a la primera vuelta electoral, Larrañaga había dicho que el actual ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana de esa cartera, Gustavo Leal y Layera eran "los mariscales del fracaso, están hechos como la media, para meter la pata".

Este miércoles, luego de recordarle esta frase de Larrañaga y ante la pregunta de qué consejo le daría al próximo secretario de Estado, Layera comentó: “En los términos que él maneja mejor, los pingos se ven en la cancha”. El actual senador es fanático del turf. “Una cosa es estar en la cancha y otra cosa es estar afuera”, insistió el jerarca.



Layera dijo, además, que en las ocasiones en las que se reunió con el futuro ministro del Interior no le “manifestó nada de eso”, en referencia a las críticas a su gestión al frente de la Policía Nacional.

“Creo que estamos en diferentes situaciones o niveles. Él es un político y yo soy un profesional. Y él va a ser ministro del Interior y yo soy director de la Policía y estoy dejando el cargo, por lo tanto considero que no voy a responder a su situación”, comentó Layera, y agregó: “Tal vez algún día cuando haya transcurrido algún tiempo y él pueda asumir y tomar las responsabilidades del tema me guardo la palabra y quizás le dé una respuesta ya como ciudadano y no como director de la Policía”.

Además, Layera señaló: “Lo he dicho en todos los ámbitos en los que he tenido que responder, la seguridad pública tendría que ser una política de Estado que trascienda al ocasional gobierno que esté dirigiendo el país”.

“Es algo tan importante, y tan trascendente y sensible para la ciudadanía que tendría que trascender todo ese aspecto”, añadió.

Los comentarios de Layera llegan un día después de que Larrañaga hubiera criticado al jefe de Policía de Montevideo, Ricardo Pérez, quien advirtió durante el fin de semana a los agentes que deberían "andar en lugares seguros". "Ojalá todos pudiéramos andar por zonas seguras y que podamos vivir sin miedo", dijo Larrañaga, y luego ironizó: ¿No era que el miedo no es la forma? ¿Resulta que ahora hay lugares en donde sí hay miedo?".