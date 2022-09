¿Qué respondió Robert Silva cuando le consultaron si será candidato en 2024?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En medio de la polémica por la reforma educativa que impulsa la administración, el presidente de ANEP, el colorado Robert Silva, excandidato a vicepresidente en la fórmula con Ernesto Talvi, fue consultado sobre si será candidato presidencial en las elecciones de 2024.

"Es un modus operandi (modo de obrar en latín) de algunos actores, en donde pretenden primero personalizar el tema; es decir: la transformación educativa es fulano de tal, que poseedor y titular de todos los males. Como si eso fuera poco, no actúa por cambiar la educación, actúa porque tiene un interés superior personal por el cual lleva adelante un accionar determinado...", comenzó respondiendo Silva.

Ante la repregunta de si no será candidato, retrucó: "Es una falsedad... yo trabajo 12-14 horas con mucha gente que laburamos, muchas horas. Estamos dejando el alma para tratar de cambiar la educación, no sean malos. No pongan mediocridad en el debate".



Al ser consultado por tercera vez sobre si no será candidato en las próximas elecciones, insistió: "No pongan mediocridad en el debate, debatamos ideas que es lo importante. Hoy yo le digo: estoy trabajando por la educación, las elecciones cuando tengan que llegar van a llegar".



Cuando un periodista le señaló que faltaba "poquito" para esa instancia electoral, Silva respondió: "Qué va a faltar poquito, ¿sabe lo que es en la vida de la gente todos los meses que de aquí faltan, al 2025 que asuma el nuevo Gobierno?".



"Tenemos que trabajar para que las cosas sucedan, para cambiar la educación que tiene graves problemas. Y los mayores problemas, ¿quiénes los tienen? Los que menos recursos y mayor vulnerabilidad presentan. Para eso es que estamos dejando todo para concretarlo (...) tomando muchas propuestas que vienen de antes", agregó.



Pero la consulta no terminó allí. Ante la repregunta, Silva reafirmó: "Yo no pienso en ninguna candidatura, y que quede claro: desmiento tajantemente los que dicen que estoy trabajando para una candidatura. No es cierto, es mentira".



"Estoy trabajando junto con mucha gente por la educación, no traten de minar el terreno, no traten de desmotivar, deslegitimar, de decir que uno está haciendo esto por otro fin", enfatizó.