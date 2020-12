Respaldo al GACH tras audio viral de Méndez; gobierno y científicos niegan un cortocircuito

En medio de la preocupante evolución de casos de coronavirus, y con los ecos aún sonando de las medidas anunciadas por el presidente Luis Lacalle Pou para contenerlos, la opinión del ingeniero Ramón Méndez, exjerarca de los gobiernos del Frente Amplio, armó un revuelo entre científicos y políticos que rápidamente se laudó en un respaldo unánime al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

En un audio que se viralizó en la noche del miércoles, y del cual informó el semanario Búsqueda en su edición de ayer, Méndez manifiesta dudas acerca de la honestidad de los científicos coordinadores del GACH, Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen. “La conducción del GACH está haciendo los deberes al gobierno. No están diciendo realmente lo que está pasando”, dice el exdirector de Energía del Ministerio de Industria en el gobierno de José Mujica, y exjefe de campaña de Daniel Martínez hacia las presidenciales de 2019.

Entre otras cosas, Méndez proyecta que se va a llegar a “500 contagios por día para Navidad cuando había que estar por debajo de 30 y ahí la cosa se dispara irreversiblemente”.



Pero más allá de lo acertado o no de las proyecciones que maneja, el exjerarca también afirma que el GACH está condicionado porque Paganini es hermano del ministro de Industria, porque Cohen “también es del gobierno”, y porque Radi “arregló con el gobierno que le está pagando un laboratorio que hace tiempo que está buscando; son 60 millones de pesos por año que le van a dar durante varios años”.

Méndez se refiere con esto al Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación en Alimentos y Salud Humana que fue incluido en el Presupuesto. El programa tendrá un financiamiento de $ 45 millones de una vez, más $ 15 millones anuales.

Ayer, el exjerarca lamentó la difusión del audio y aseguró que tanto la forma como el contenido “son los propios de una conversación privada entre amigos preocupados por la situación del país”.

En tanto, en un mensaje que circuló entre dirigentes frenteamplistas, Radi recordó que fue en 2017, bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto le solicitó crear un programa en el área de alimentos y salud. Para financiarlo, Vázquez solicitó un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo que fue aprobado en 2019, pero quedó pendiente de ejecución de la administración entrante. Uruguay XXI realizó un aporte al programa a la espera de la definición del nuevo gobierno. En este período se decidió que el programa se haga en convenio entre la Udelar y el Ministerio de Ganadería.

De todo el espectro político, pero fundamentalmente desde el Frente Amplio, ayer hubo manifestaciones de respaldo al GACH en general y a Radi en particular.



La Universidad, a través de su rector Rodrigo Arim, también apoyó al GACH en diálogo con El País: “No es correcto hacer señalamientos generales, del tenor que fueron hechos, en los que se intenta desacreditar a los tres miembros del GACH, argumentando su afiliación política, sus vínculos familiares, o por la supuesta financiación de un proyecto por parte del Poder Ejecutivo, que además no es del Poder Ejecutivo y no es de ahora sino de 2017”.

Desgaste en el grupo de científicos.

El audio llega en momentos de cierto desgaste en el GACH. Algunos de los científicos que lo integran imaginaban que su tarea iba a acabar antes de setiembre, cuando el gobierno ya contaba con los elementos básicos del manejo de la pandemia. Por momentos han sentido que es insostenible continuar con su tarea particular y este asesoramiento honorario durante tanto tiempo. Pero, a la vez, “uno no quiere dejar de aportar al país”, explicó Matías Arim, uno de los pocos integrantes del grupo.

Ha habido diferencias. Tal vez uno de los puntos más críticos fue previo a la toma de decisión de aumentar la presencialidad en las escuelas. Los científicos, en especial los pediatras, eran muy enfáticos de esa necesidad y recopilaron la evidencia. Pero de parte del Ejecutivo y la ANEP se le pedía al GACH que fuera “casi” el tomador de la decisión. A ellos les molestó quedar en ese rol.

Los coordinadores del grupo también analizan cuándo será el momento de culminar su asesoramiento. Tienen claro que, ante el aumento de casos, deberán esperar un poco más.



Radi y Paganini hablaron en la conferencia del martes, pero su participación fue breve e incluso Cohen no pudo emitir palabra, cuando en realidad tenía conceptos sobre comportamiento para explicar.

Entre cierta expectativa de que se anunciaran medidas más drásticas, y algunas voces molestas dentro del GACH por creer que el gobierno demoró en reaccionar, creció la versión de un “cortocircuito” entre científicos y políticos. Esto fue rechazado desde el gobierno. Fuentes de Presidencia aseguraron que en cuanto los coordinadores alertaron del panorama que se avecinaba, se convocó a la extensa reunión que se hizo el martes con el presidente. Allí se definió que “había que dar un mensaje”.

El GACH, según supo El País, no propuso medidas concretas pero sí se “defendieron” tres ejes: “mantener los centros educativos abiertos, mantener los espacios públicos abiertos con responsabilidad, y alentar el teletrabajo”. El presidente estaba afín de concluir de forma anticipada los cursos escolares y liceales, por lo que el tema ameritó una larga discusión. “Que se discuta no quiere decir que estemos peleados. Se discute con todos los argumentos, se resuelve y luego se comunica, pero ninguna decisión es tomada de forma apresurada”, comentaron desde Presidencia.



Ayer, luego de conocerse el audio de Méndez, el contacto entre el grupo y el gobierno se mantuvo incambiado.

El Frente Amplio se despegó de Ramón Méndez

Tras la divulgación por WhatsApp de un audio del exdirector de Energía Ramón Méndez, en el que cuestiona al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el Frente Amplio salió a respaldar a los expertos y pidió la conformación de una comisión parlamentaria para seguimiento de la pandemia.



En conferencia de prensa, el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, aseguró que “hay disposición para dialogar”, pero no se tuvo eco. “Al contrario, hemos tenido algunas reacciones como la del prosecretario de la Presidencia (Álvaro Delgado) que miente, cuando dice que el Frente Amplio propuso una cuarentena obligatoria. No es así”, afirmó. Consideró que con este tipo de declaraciones, Delgado “no ayuda al diálogo”. No obstante, reconoció que hubo algunos actores del FA que pidieron la medida para contener el avance del coronavirus.



“El Frente Amplio no llamó a cuarentena y el debate no puede ser de la política menor. No entremos en esta política chiquita; el centro tiene que estar en la gente”, afirmó, al tiempo que pidió jugar “con mayor altura”.



Consultado sobre las declaraciones de Méndez, Miranda dijo que no pensaba hacer comentarios sobre declaraciones “de personas particulares brindadas en ámbitos particulares”. Aseguró que “se sigue respaldando el GACH”, ya que es “sumamente valiosa la comunidad científica”.



En ese marco, defendió la conformación de una comisión parlamentaria para “estar lo mejor informados posible” sobre el avance de la pandemia. Se propone que participen legisladores, intendentes y la Universidad de la República.



El coordinador de la bancada del FA, Charles Carrera, dijo que las declaraciones de Méndez fueron “desafortunadas”. “Respaldamos a Rafael Radi, que es el que sufre las consecuencias del audio que se viralizó. Lo único que tenemos que hacer en el sistema político es agradecerle”, afirmó.



El exdirector de la OPP Álvaro García dijo a El País que respalda al grupo científico. “Hoy todos tenemos que estar unidos”, expresó. Además, dejó en claro que el laboratorio al que se refirió Méndez forma parte de una inversión promovida en el gobierno anterior.



“Rafael se contactó en 2017 para un programa de Transforma Uruguay, a largo plazo, con la perspectiva de trabajar en salud y alimento (...) Se trabajó con la Universidad, tratando de encontrar un financiamiento de este programa. Al final de gobierno se había pensado en algún financiamiento BID”, explicó el exjerarca.



Otro que respaldó al grupo asesor científico fue el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri. Aseguró que tanto Radi como Fernando Paganini y Henry Cohen “han brindado un excelente aporte, no al gobierno, sino al Uruguay”.



El senador Mario Bergara (Fuerza Renovadora) afirmó que en tiempos de recrudecimiento de la pandemia “todos, sin excepción, debemos contribuir a esta causa nacional”. Asimismo, afirmó que “no hay espacio para el juego político menor”.