Respaldan a Miranda por choque con lista de Sendic

Saúl Aristimuño, el diputado de la Lista 711, que arremetió contra el presidente del Frente Amplio Javier Miranda fue el tema central ayer en la Mesa Política. Tras un duro enfrentamiento, el titular de la coalición consiguió el apoyo de la mayoría de los sectores de izquierda.

Miranda recibió en la sede central 1.500 firmas contra el exvicepresidente Raúl Sendic, pidiendo concretamente que se lo inhabilite y no se le permita presentarse como candidato al Senado. El hecho enfureció al sector de Sendic, la Lista 711 y el vocero del grupo fue Aristimuño, quien culpó a Miranda de iniciar una campaña en contra de Sendic.

El primero en tocar el asunto ayer fue el propio Miranda, que incluyó el punto dentro de un informe político que habitualmente realiza todos los viernes. Miranda aclaró que haber recibido las firmas no era lo mismo que hacer una campaña en contra de Sendic, dijeron fuentes políticas a El País.

Si bien reconoció que es el principal impulsor de laudar el caso de Sendic en un Plenario, aclaró que nunca habló directamente de la prohibición de que se presente como candidato al Senado.

Lo que más le dolió al presidente del Frente, fueron las palabras de Aristimuño respecto a su soledad. "Nos preocupa la soledad, porque no ha logrado consolidar un equipo que lo respalde", señaló Aristimuño en referencia al hecho de que ningún dirigente haya aceptado hasta ahora el cargo de secretario general de la coalición desde que lo dejó Gonzalo Reboledo.

En su intervención, Miranda señaló que recibió ayer un mensaje de la secretaria general y senadora del Partido Socialista Mónica Xavier en su respaldo. Justamente el sector fue el primero en salir en defensa del presidente de la coalición.

Enseguida, la Vertiente Artiguista se expresó en términos similares: "Si bien no lo votamos es el presidente de todos democráticamente electo y hay que respetarlo", aseguró Daoiz Uriarte, delegado del sector en la Mesa Política. Los demás sectores como Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Alianza Progresista y la Liga Federal, hicieron lo mismo. En tanto, delegados de las bases reconocieron que si bien no era feliz la idea de recibir firmas "por fuera de la orgánica", eso no habilitaba a cuestionar al presidente de la coalición como lo hizo Aristimuño.

A su turno, el delegado de la Lista 711 en la Mesa Política, Pablo González, dijo que las afirmaciones realizadas por Aristimuño no eran una posición personal, sino que representaban a todo el grupo. Dijo que los que integran esas filas se sienten "discriminados" y "atacados" por Miranda. Consideró que si se le tiene que trasmitir algo debe ser directamente al sector y no por "intermediarios", en referencia al expresidente José Mujica. "La 711 es Sendic y Sendic es la 711", concluyó en referencia a que si inhiben al exvicepresidente terminarán por inhibir a todo el grupo del Frente Amplio.