Respaldan a Martínez pero él no confirma candidatura

Que su agenda como intendente “es de locos”, que aún tiene que “terminar de evaluarlo” y que todavía no son tiempos electorales. Por una u otra cuestión, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, aún no se anima a confirmar su precandidatura a las elecciones nacionales, pese que ya cuenta con el respaldo de su colectividad de origen, el Partido Socialista y de la Vertiente Artiguista.

Martínez se paseó ayer al mediodía por el centro de Montevideo. Primero recibió el apoyo del Comité Central del Partido Socialista que decidió proponer su nombre al Frente Amplio como precandidato a la presidencia de la República. Luego, se dirigió a la sede del Frente, la “Huella de Seregni”. Allí la Asamblea Nacional de la Vertiente Artiguista ratificó su respaldo a Martínez como eventual precandidato.



“Quiere, pero no se anima a dar el sí”, dijo a El País uno de los asistentes a la asamblea de la Vertiente. En diálogo con El País, Martínez admitió que cuenta con el respaldo de su familia en caso de candidatearse a la presidencia. No obstante, puertas afuera de su casa, la decisión aún no fue comunicada. Es que si bien aún no confirmó públicamente su intención de ser presidente de la República, recibió con muy buen ánimo ayer el respaldo que le dieron los dos sectores del oficialismo. “Yo todavía tengo que terminar de evaluarlo. Que el partido maneje mi nombre, me llena de orgullo, tendré que terminar de evaluarlo, no acepté ser candidato”, señaló en rueda de prensa tras ser recibido por los socialistas.



El intendente considera que aún no son tiempos de realizar una campaña electoral y que ya tiene bastante trabajo en la intendencia. La decisión final debe ser del Frente Amplio que tiene que tener la lista de eventuales precandidatos antes de diciembre cuando discutirá las candidaturas en su Congreso.



Otros “presidenciables” que buscan apoyo son el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, su colega de Industria, Carolina Cosse y el sindicalista comunista Óscar Andrade.



Martínez aseguró que “estoy buscando concentrarme en lo que es mi deber, yo creo que en la vida, la ética y el ser coherente en cada aspecto de la vida es fundamental, si la gente te eligió para ser intendente, uno tiene que dedicarse absolutamente a ese deber (aunque) está bien que se manejen los nombres, es una cosa natural, lo manejan los políticos y la gente en la calle, son diversas opciones”. Añadió que “la campaña no tiene que empezar, yo creo que no tiene que empezar, tenemos que cumplir nuestros deberes. Estamos a nivel de la intendencia tapados de trabajo por suerte, y con miles de cosas”, apuntó.

RELACIONADAS Piden a la IMM que informe por ciclovía By Bruno Scelza Piden a la IMM que informe por ciclovía Piden a la IMM que informe por ciclovía Partido Socialista le comunicó a Martínez respaldo si se presenta como precandidato By Rosana Decima Partido Socialista le comunicó a Martínez respaldo si se presenta como precandidato Partido Socialista le comunicó a Martínez respaldo si se presenta como precandidato El FA retoma la ofensiva y sale a defender al gobierno By EL PAIS El FA retoma la ofensiva y sale a defender al gobierno El FA retoma la ofensiva y sale a defender al gobierno

Por su parte, la secretaria genera del Partido Socialista, Mónica Xavier, señaló que se respeta “la voluntad de Martínez” y sus compromisos con la intendencia, así como con la “voluntad ciudadana” pero que “hay instancias en las que hay que ir aproximando definiciones y esta es una de ellas”. La senadora Xavier consideró que Martínez “es un hombre militante de toda su vida y de la juventud en la dictadura militar, fue dirigente sindical (...) lo sentimos éticamente un compañero que da garantías”.



Tras recibir el respaldo de su propio sector, Martínez se dirigió a la sede del Frente Amplio para “escuchar” a la Vertiente Artiguista, dijo a El País. Ovacionado por los asistentes a la Asamblea Nacional, Martínez escuchó la proclama del sector del Frente Amplio que lo proponía como precandidato “para su consideración en el Congreso” del partido de gobierno. La Vertiente definió que la fórmula del Frente a la presidencia y vicepresidencia sea paritaria, según confirmó a El País, el integrante del sector político, Enrique Rubio. La proclama a la que accedió El País señala que en la fórmula se debe reflejar una “aspiración de igualdad y de reflejo de la diversidad”.



La Vertiente fue el primer sector del oficialismo, integrante la Mesa Política del Frente Amplio, que manifestó su apoyo a Martínez. “Decidimos ratificar la propuesta de la directiva fundamentando por su trayectoria desde el punto de vista social y sindical, en su capacidad de diálogo, su capacidad profesional y empresarial y en su capacidad de gestión y concretar ideas en obras”, apuntó Rubio.



La semana pasada Martínez recibió el primer respaldo de un sector político, el Partido Obrero Revolucionario (POR) que lo recibió en su sede. Según supo El País, Martínez será recibido mañana por el Partido Comunista del Uruguay (PCU) siguiendo con la ronda de presentaciones.



“No fui un senador con la cola en la silla”

El intendente de Montevideo le respondió al expresidente José Mujica quien en más de una ocasión señaló que el jefe comunal “no calza” con el interior del país. Martínez dijo que aunque respeta lo que dice todo el mundo, “de todas formas en el período como senador, me recorrí 162 pueblos y pueblitos del país, no fui un senador con la cola en una silla, visité desde pueblos con 200 habitantes hasta ciudades como Bella Unión; de todas formas, yo no soy conocido como otros compañeros, no hay ninguna duda”. Durante una entrevista con el periodista Emiliano Cotelo en Telemundo, Mujica dijo que “hay que mirar mucho el interior, es el pulmón de la economía del país” y “Martínez no calza con eso”. Sin embargo consideró que “tal vez un equipo lo pueda calzar”.



En otro orden, Martínez consideró que es incompatible ser jefe comunal y protagonizar una eventual campaña electoral. Ayer fue consultado sobre el tema y apuntó: “Supongo que no vamos a tener ocho meses de campaña electoral, supongo, espero -risas-, espero que nos las haya, mientras la gente va a hacer su evaluación, el propio trabajo en el caso que yo sea candidato, yo creo que mi obligación es cumplir el máximo tiempo que pueda y después, bueno, va a estar la evaluación permanente, mi agenda es publica”. Agregó que “vivo trabajando en reuniones internas, recorriendo los barrios, en ese ver la realidad. Yo voy a seguir en lo que estoy, el 98 % de mi tiempo es dedicado a la IMM”. Martínez es partidario de que no haya campañas electorales “largas”. “Me encantaría que el país se tomara sus tiempos y no tuviera campañas electorales tan grandes. Hay veces que en algunas cosas, parece que la campaña electoral empieza al otro día del balotaje, ¿es bueno eso? Me parece que no. Es bueno que cada uno tenga sus tiempos y debatamos ideas, obviamente”, reflexionó.