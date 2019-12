La resistencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el Frente Amplio (FA) y en su brazo sindical Pit-Cnt hay gente muy nerviosa. Dicen temer por una deriva autoritaria de Cabildo Abierto, el partido liderado por el general Guido Manini Ríos.

Dudan abiertamente de las convicciones democráticas de quien, curiosamente, hasta hace muy pocos meses era el comandante el jefe del Ejército del actual gobierno del FA. Advierten que este hombre y su colectividad constituyen un peligro para las instituciones. Y adelantan que, ante el mínimo desborde, ellos estarán allí para levantar el cartel de “No pasarán” y defender al país y a los ciudadanos del regreso del militarismo. En realidad, al FA y su central sindical les preocupan las actitudes totalitarias de los demás. Nunca las propias.

El video de Manini Ríos es un escándalo. Pero si a pocos días del balotaje la vicepresidenta Lucía Topolansky augura que si ganara Lacalle Pou sobrevendría “una enorme movilización social” para resistir los cambios que intentaría implementar, eso es parte de la política. De antidemocrático, nada. Tampoco se escandaliza nadie cuando, a una semana de las elecciones, el senador Rafael Michelini advierte que si no ganara el FA resultaría “inevitable una enfrentamiento social”.



Los uruguayos eligen de todos modos a Lacalle Pou. ¿Y qué hacen los defensores de la democracia y las libertades, y los que no dejarán pasar el autoritarismo? Más de lo mismo. La excandidata a intendenta de Montevideo, Virginia Cardozo, advierte en Twitter que el nuevo gobierno tendrá problemas. “Ante cada derecho conquistado que quieran quitarnos van a tenernos con el pueblo en lucha. Nadie va a mirar de brazos cruzados cómo desarman lo que construimos”, escribió. ¿Se entiende? Ellos ganaron y cambiaron cuanto quisieron. Ahora ganan otros y si quieren cambiar algo, se les va a armar la gorda.

El inefable dirigente socialista Daniel Olesker tampoco se quedó atrás. En un video que se viralizó en los últimos días, dejó en claro que “ante cualquier reducción del gasto social, derechos adquiridos o reducción de salarios” él estará en “la lucha, la movilización y la resistencia”. “Como en la dictadura”, agregó.



La central sindical del FA tampoco se quedó atrás. Mientras pide diálogo al presidente electo, ya anuncia que 2020 será un año “intenso en acción y movilización” contra “la restauración neoliberal”. “Hay una señal clara del pueblo uruguayo que le dice a Lacalle Pou «tenga cuidado con lo que va a hacer, no le estamos dando garantías para que haga cualquier cosa, porque no va a poder»”, dijo el presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira.



Su compañero, el comunista Marcelo Abdala, tampoco quiso quedarse callado. “Si hay retraso en el Consejo de Salarios, va a haber lucha”, prometió.



¿Queda claro? Si ganan ellos, se hace lo que ellos dicen. Se cambia lo que ellos quieren. Y todo el mundo boca abajo. Si gana otro, habrá lucha, movilización, conflictividad sindical y hasta “resistencia”, como durante la dictadura.



¿De qué resistencia hablan? ¿Van a prender fuego el país solo porque esta vez no les tocó ganar? ¿Eso es tener convicciones democráticas?



Y después dicen que el peligro es Manini Ríos…



[email protected]