Reproche de diputada colorada a otra de Cabildo: “En un momento clave se fue de vacaciones a Punta del Este”

El tratamiento del proyecto de ley de cuidados paliativos ayer en la Cámara de Diputados generó un fuerte cruce entre dos diputadas de la coalición: Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Nibia Reisch (Partido Colorado).

Si bien el Partido Colorado anunció su respaldo al aditivo que había presentado el diputado nacionalista Rodrigo Goñi -para reincorporar al proyecto un capítulo sobre el final de la vida- hubo momentos de tensión dentro de la coalición.



Esto sucedió cuando habló Pérez Bonavita, quien dejó en claro que no lo iban a votar si no se incluía el aditivo impulsado por Goñi.



Además, calificó de “atropello” y “falta de respeto” lo que se hizo por parte del Frente Amplio y el Partido Colorado, ambos firmantes de la iniciativa considerada ayer.



“Para evitar el avasallamiento lo que quiero pedir es que al firmar un proyecto lo hagan con respeto o no lo hagan. No es digno apoyar un proyecto un día y luego presentar uno propio desfigurando el contenido original y desconociendo los autores”, señaló. En tanto, calificó a la actitud de “muy fea”.

Sus comentarios merecieron una réplica de Reisch: “El espíritu fue avanzar entre todos y sacar un proyecto en común. Es muy difícil contestarle a una diputada que es la última en llegar a la comisión, la primera en irse y que en un momento clave del tratamiento de este tema se fue de vacaciones a Punta del Este”. A lo que Pérez Bonavita respondió: “No voy a entrar en las bajezas de algunas personas porque la verdad que dejan mucho que desear”.



Por su parte, Goñi denunció en sala que “hubo intentos absolutamente equivocados de unir la ley de cuidados paliativos a la eutanasia”. Lo que calificó de “una gran aberración”.



La diputada del MPP Lucía Etcheverry señaló en respuesta a Goñi que “los cuidados paliativos existen hace muchísimo tiempo”. Por lo que pidió ser honestos, “no manipular el tema” y “pasar por arriba de las mezquindades”.

Los diputados Luis Gallo (Frente Amplio), Alfredo de Mattos y Eduardo Lorenzo (los dos del Partido Nacional) se retiraron de sala y no participaron de la discusión, debido a la recomendación de Jurídica por conflicto de intereses. La iniciativa se aprobó con votos de todos los partidos, pero el aditivo de Goñi no contó con los votos del Frente Amplio.