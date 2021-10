Renunció al Partido Nacional el edil de Soriano acusado de espiar a edila mientras se duchaba

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Israel Acuña, edil de Soriano que fue denunciado a la interna por haber “espiado” a una compañera mientras esta se duchaba, renunció este viernes al Partido Nacional, según informó el presidente del Directorio nacionalista, Pablo Iturralde.

“Mandó una nota renunciando al partido y otra nota adjunta narrando los hechos desde su punto de vista”, dijo Iturralde, y señaló que esto será enviado a la Comisión de Ética, que comenzó a tratar el tema este viernes.



“Descomprime un tema que tenemos que mirarlo analizando lo que pasó, pero también en clave de futuro”, apuntó, y señaló que todavía no se definió si Acuña continuará ocupando su cargo como edil.



El presidente del Directorio del Partido Nacional señaló que este tema expuso “todo lo que falta por transitar”. “Tenemos que hacer formación en estos temas, hay que hablar de estos temas. Tienen que entender todas las personas que militan en nuestro partido que es mucho mejor que acompañemos a las mujeres y seamos un poco feministas en estos temas y que juntos construyamos igualdad”, remarcó.



“Lo más importante de todo es que hubo una situación que una edila decidió no dejar pasar e hizo muy bien. Eso nos ayuda mucho. Tenemos que darnos cuenta de que son cosas que no pueden seguir pasando y punto. Avanzar”, agregó Iturralde.