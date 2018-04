Renunció el hermano de la intendenta de Lavalleja, tras informe de la Jutep

Gerardo Peña, el hermano de la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, presentó su renuncia al puesto de director interino del área de prensa de la comuna, que desempeñaba desde la renuncia del anterior director, luego del informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que cuestiona la contratación de familiares.

En su carta de renuncia dirigida a su hermana, fechada ayer martes 10 de abril, Gerardo Peña explica que se aleja del cargo porque no desea "entorpecer" su labor como jefa departamental y sostiene que "ante lo expuesto por la Jutep, "no fue mi intención generar un estado de conmoción frente a la opinión del organismo".

Peña dice que "la ética siempre ha regido nuestra vida al igual que la suya y que frente a este mandato de dudas y debido a la exposición pública de mi persona y el dolor de toda la familia, me ha llevado a tomar esta triste decisión" de renunciar.



Al finalizar, señala que ya realizó ante la Jutep "declaraciones juradas que demuestran fehacientemente que no me he enriquecido con la tarea, sino por el contrario, porque a lo largo de estos años he perdido oportunidades laborales y ascensos en mi lugar de origen laboral".

La Jutep informó en febrero, cuando estalló la polémica por casos que involucraban a familiares de varios jerarcas comunales y del propio presidente Tabaré Vázquez, que al igual que para la "inmensa mayoría de los ciudadanos", el organismo considera "inaceptable" las contrataciones de familiares por parte de jerarcas de distintos organismos públicos.



Por tal motivo, exhortó "a los jerarcas públicos a corregir de inmediato estas situaciones" y anunció que los casos que no sean corregidos serán publicados para conocimiento de toda la sociedad.