RenunciaMieres: la tendencia en Twitter y la respuesta del senador

Tras el hashtag #RenunciaLuis reclamando la renuncia del candidato del Partido Nacional Luis Lacalle Pou esta mañana el hashtag #RenunciaMieres en referencia al senador y candidato por el Partido Independiente, Pablo Mieres, se transformó en tendencia en la red social Twitter.

El reclamo de renuncia se debe a que Mieres es senador y sigue cobrando el sueldo por tal cargo mientras realiza la campaña electoral como candidato dentro del Partido Independiente.

Consultado por El País, Mieres dijo que le parece "triste" el reclamo aunque "respeta al que decide renunciar".



"Yo estoy trabajando en el Senado. Hoy estuve en la sesión. Tengo sesión de comisión en la tarde. La semana que viene entra en receso el Parlamento y estoy tratando de que se me apruebe un proyecto de ley para defender los derechos de los artistas", dijo Mieres.



Y agregó: "Si no estuviera cumpliendo con mi tarea, ok. Pero yo vivo de mi sueldo como quizás no todos. Me parece que lo que uno está es en representación de la gente. La gente me votó para que fuera legislador".



El próximo 15 de setiembre termina la legislatura y Mieres dijo que seguirá a la orden. "Cuando haya convocatorias extraordinarias estaré", concluyó.