La Rendición es vista como un "balance" del gobierno

¿Cuánto crecerá la economía en 2019? ¿Será el 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB) como proyecta el gobierno o el 1% como sostiene la oposición basada en cálculos de economistas? Hay que gastar más o retraer el gasto teniendo en cuenta el déficit fiscal de 3,9% anualizado a julio?

Uruguay va a verse impactado por lo que pasa en Argentina y Brasil, según sostiene la oposición. Pero el Frente Amplio considera que eso no pasará y que, como dijera el ministro de Economía Danilo Astori, la economía logró un "desacople" respecto de la región.

Sobre este eje giró el debate del Senado por el proyecto de Rendición de Cuentas 2017, finalmente aprobado en general solamente por la bancada del Frente Amplio. El oficialismo planteó ayer que la inversión extranjera llegará de la mano de la planta de UPM 2 e insistió en que "esta Rendición, que es la última en que puede haber gastos hasta la próxima administración de gobierno, se adecua a la realidad del país y que para 2020 habrá un crecimiento de 3,3% del PIB", según el senador frenteamplista Charles Carrera.

Este proyecto de ley de Rendición de Cuentas habilita un aumento del gasto de $ 4.700 millones, lo que equivale a unos US$ 146 millones. De esos, $ 1.700 millones responden a gastos ya comprometidos, a los que se agregan otros $ 3.000 millones para educación, salud, vivienda y seguridad. En el articulado hay un nuevo pedido para el aumento del tope de endeudamiento por US$ 200 millones para 2018 y 2019, siendo la cuarta vez que esto ocurre desde el año 2010.

Para la oposición "todos los economistas menos los que están en el ministerio de Economía creen que Astori se equivoca con las proyecciones. Le erró siempre", dijeron en coincidencia los senadores nacionalistas Álvaro Delgado y Luis Alberto Heber, que tomaron el debate como "un balance" de la segunda administración del presidente Tabaré Vázquez.

Déficit.

"Tendrían que asumir con humildad que en alguna cosa se equivocaron. Hoy tenemos más déficit fiscal que en la crisis de 2002. Y con un PIB mayor. Se vuelve a habilitar un mayor tope para el endeudamiento, y eso como legado económico no es bueno", sostuvo Delgado.

El legislador afirmó que ha habido un cambio de coyuntura en Argentina y Brasil con un menor crecimiento y que la Rendición tiene un déficit de US$ 2.000 millones que va a comprometer al próximo gobierno. Reiteró que Astori "erró en las proyecciones, déficit fiscal, empleo, inflación, crecimiento de la economía", y que el mismo será de 1% este año y de otro 1% en 2019.

"Hoy en realidad no estamos blindados. Los mayores aumentos de la recaudación se dedicaron al aumento del gasto y no a financiar el déficit. En la Rendición tampoco hay políticas para revertir el desempleo, ni políticas productivas", añadió.

El senador Carrera (MPP) dijo que uno de los pocos recursos redistribuidos respecto a la Rendición como se aprobara en Diputados será para la capacitación de funcionarios judiciales en la aplicación de la ley de violencia basada en género, lo cual afirmó que se trata de "un trabajo por el cambio cultural".

El senador colorado José Amorín recordó cosas que el Frente prometió en su campaña, entre ellas no crear nuevos impuestos. Criticó la Rendición "por ser pobre, de un gobierno agotado, sin ideas, sin cambios importantes. Se ha gastado mucho en seguridad con resultados lamentables. Preocupa las normas de flexibilización de los contratos públicos", analizó.

También, como los blancos, aseguró que la previsión de crecimiento de 3,3% del PIB para 2019 "no es real", y rebatió el argumento del "desacople" de Argentina, sosteniendo que el vecino "sigue teniendo una fuerte influencia en Uruguay", como en el caso de los servicios turísticos por la diferencia cambiaria.

Para el senador del Partido Independiente Pablo Mieres "los gastos de la Rendición no coinciden con la previsión de ingresos", por lo cual aseguró que la misma "es irresponsa-ble" y que "le va a dejar al próximo gobierno una situación complicada".

Luis Lacalle Pou cuestionó al gobierno por haber permitido el aumento de los asentamientos que pasaron de 589 en 2005 a 610, y por el déficit habitacional de 55.000 viviendas. También sostuvo que en los últimos años creció un 26% la cantidad de gente en situación de calle.

"El gobierno del Frente Amplio fracasó, se rindió", resumió el nacionalista.

La motosierra otra vez en el debate

El senador frenteamplista Rafael Michelini desaconsejó una propuesta de su colega colorado José Amorín en cuanto a cómo hay que pararse frente al déficit de las cuentas públicas y el gasto comprometido. "El problema es que gastamos como si fuéramos a crecer el 3,3% del PIB cuando todos los economistas dicen que en 2019 vamos a crecer no más del 1%", sostuvo Amorín. Michelini defendió el proyecto de Rendición y dijo que el crecimiento "se basaba en la obra pública" y pronosticó que el año entrante seguramente no va a haber una gran sequía como ocurrió. Y que Amorín "se equivoca porque genera la retracción de la economía con sus pronósticos". "La gente nos cree y compra bonos porque damos confianza. Si viniéramos con la motosierra seríamos unos irresponsables", sostuvo. Amorín respondió que "la inversión ya se paró y eso no es culpa nuestra. Tenemos que abrirle los ojos al gobierno. Irresponsable es decir que vamos a crecer al 3,3%. De usar la motosierra no hablé. Yo estoy pidiéndole seriedad al ministro". Al senador Michelini le molestaron las críticas que le hizo la oposición al gobierno. "Ningún gobierno hace todo bien. Eso está claro. Pero si todo lo que se dice fuera cierto habría que irse. Se nos pide no subir el gasto". Amorín advirtió entonces que "si el endeudamiento sigue en el mediano plazo el crédito se va a complicar", mientras el senador del FLS reconoció que hay que bajar el déficit". Michelini defendió a Astori por ejemplo el lograr la colocación de la deuda. En tanto el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente afirmó que se aprobó más gasto público cuando la Rendición de Cuentas "ya estaba sobregirada".