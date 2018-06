Rendición se enfoca en cuidar el déficit y preservar el gasto social

No es una Rendición de Cuentas gasto cero, pero es de espacio fiscal cero y esto quiere decir que no hay ningún incremento no financiado. La mira está puesta en el déficit que se ubica hoy en 3,4% del PBI y el mensaje que el ministro de Economía Danilo Astori trasmitió a la bancada oficialista es que se mantendrán "las conquistas ganadas" desde 2005 hasta ahora.

El proyecto de Rendición de Cuentas presentado ayer supone un gasto incremental de $ 4.700 millones, pero $ 1.700 ya están comprometidos. De ese total,algo así como US$ 150 millones— serán destinados para áreas prioritarias como la educación y la salud. Pero los números hablan por sí solos y es un hecho que no se cumplirá con la promesa del 6% del PBI para la educación. "Entendemos que estamos avanzando en una prioridad del programa del Frente", sostuvo Astori ante la prensa.

La Rendición se financiará por medio del crecimiento y las utilidades del Banco República. Se proyecta un crecimiento de 3,3% para 2019 y de 3% para 2020, lo que permite un ingreso por recaudación de impuestos de $ 1.750 millones para 2019 y $ 1.800 millones para 2020. El año próximo se volcarán $ 2.670 millones de utilidades del Banco República y $ 2.920 millones en el 2020. Esto permitirá alcanzar el objetivo trazado de bajar el déficit fiscal al 2,5% del PBI en 2020.

Los senadores y diputados del Frente Amplio se fueron de la reunión con la idea de una Rendición "realista", en la que no se puede aumentar el gasto sin financiación y en la que se descarta de plano cualquier creación o suba de impuestos.

Como factores negativos que inciden en este escenario de restricción fiscal se destacaron por parte de Astori los efectos negativos de la sequía y la pérdida de 48.000 empleos desde 2014. A eso se suma la suba paulatina de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, el incremento del precio del petróleo, las políticas proteccionistas que se aplican en el comercio mundial y la incertidumbre en Argentina y Brasil, contaron a El País participantes de la reunión.

Pero finalizado este análisis referido a los números de esta Rendición, Astori hizo otra lectura un poco más alentadora sobre la situación. Aseguró que si bien la prioridad es reducir el déficit, "no se deben perder de vista las reformas que han mejorado las condiciones de vida de la gente". Según dijo, hasta el 2017 se gastó el 5% del PIB en educación y el 6,4% del PIB en salud. A su vez, remarcó que han crecido los salarios docentes en el último año 7,1%, mientras que el resto de los privados lo hizo a un ritmo menor. En conclusión, aseguró que el gasto público social (educación, salud y prestaciones del BPS) aumentó 137% del 2014 al 2017, representando así el 80% del presupuesto.

En tanto subrayó como uno de los principales logros el descenso de la pobreza —entre 2006 y 2017— de 32% a 7% y en el mismo período la corrección del Índice de Gini de 0,45 a 0,38, mejorando así la distribución del ingreso.

Autocrítica.

Después de escuchar al ministro, varios legisladores hicieron preguntas y reflexiones acerca de los números presentados. La senadora socialista Mónica Xavier manifestó su preocupación por el hecho de que no se incluyeran en la Rendición de Cuentas incrementos para financiar la aplicación de la ley contra la violencia de género. Astori respondió que esa preocupación era compartida y se iba a trabajar para atenderla, contaron a El País participantes de la reunión.

Por su parte la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) preguntó si era conveniente dar un incremento a los salarios de militares subalternos —a los que se destinará $ 160 millones— en momentos donde hay un importante déficit de la Caja Militar y no se logró aprobar el impuesto transitorio a retirados de las Fuerzas Armadas. A lo que Astori contestó que esos dos elementos no tenían relación porque los salarios a los que se otorga un aumento son los más sumergidos y el impacto de la medida en el conjunto de la Rendición era "menor".

En tanto, el diputado socialista Gonzalo Civila realizó una larga exposición donde describió el actual contexto económico y admitió que hay una sensación de "estancamiento" del gobierno y también "enojo", confiaron a El País fuentes legislativas. Además describió algunas tareas pendientes en educación, vivienda, salud y primera infancia.

El legislador pidió que se hiciera una reflexión entre los recursos que se estaban destinando a las prioridades en la Rendición de Cuentas y lo que señala el programa del Frente.

Astori descartó una vez más la aplicación de impuestos al capital, porque generarían más desempleo y menos inversión. A lo que Civila indicó que si bien compartía los logros en política económica, consideraba que también se deberían revisar con autocrítica los factores que incidieron en la pérdida de empleo. El tema quedó de ser analizado en una comisión y Astori concluyó que "como cualquier política, la económica es susceptible de ser discutida" y como todo tiene "aciertos y errores".

Advertencias por el gasto

Pablo Moya Cumplir la meta es inviable El economista de la consultora Oikos, consideró que si bien el aumento del gasto anunciado es "moderado" el cumplimiento de la meta de déficit fiscal comprometida por el gobierno para 2019 (2,5% del PIB) "entra en el campo de lo irrealizable". Según Moya, lo "deseable" hubiera sido que el gasto no aumentase aunque reconoce que eso era inviable y advirtió que el incremento anunciado "dista de ser una hoja de ruta hacia los cambios estructurales que en algún momento se deben hacer". De todas formas, considera que la política de prefinanciamiento adoptada por el gobierno hace que en el corto y mediano plazo no se vaya a tener que encarar ajustes en las cuentas públicas abruptos.

Javier de Haedo Advierten por la herencia El exsubsecretario de Economía y actualmente en el Partido de la Gente, advirtió en Twitter: "Habiendo espacio fiscal negativo, el Ministerio de Economía vuelve a subir el presupuesto. Tenía todos los argumentos para no hacerlo. Van a dejar al próximo gobierno peor herencia de la recibida del de Mujica". Agregó que "en la Rendición de Cuentas habrá, otra vez, más presupuesto para la enseñanza pública, sin rendición de cuentas, sin la contrapartida de logros objetivos y cuantificables, más de lo mismo". El exministro de Economía colorado, Isaac Alfie, consideró que "aún resta el año electoral, el que asuma en 2020 deberá tener un plan desde el día cero".

Agustín Iturralde Problema que va a reaparecer El economista del Centro de Estudios para el Desarrollo, comentó en Twitter que "el déficit va a ser mucho más alto que el crecimiento del PBI en 2018". "Por más que se hagan los distraídos por las elecciones todos sabemos que es un problema grande, a la corta o a la larga", reflexionó. "Por su parte, el economista Ignacio Munyo, advirtió que "con lo dispuesto en la Rendición de Cuentas es probable que el gobierno termine con el déficit por encima del 4%, y el próximo gobierno va a tener una situación fiscal muy incómoda en un contexto extremo más difícil (...) Se va a comprometer gasto a cuenta de ingresos que no van a existir", advirtió el economista.