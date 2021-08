Rendición de Cuentas: el FA acusa de "trampear" y "mentir" al oficialismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de un primer día de votación de la Rendición de Cuentas marcada por varios “pases de facturas”, el Frente Amplio cuestionó ayer al gobierno por “trampear” el cumplimiento de la ley de cuotas para afrodescendientes en el Estado y acusó a las autoridades de “mentir” por aumentar las tarifas.

Todo comenzó cuando en el marco del análisis del capítulo (de funcionarios públicos) -que fue objetado por la oposición debido al aumento salarial a adscriptos a ministros- el diputado de la Lista 711 Felipe Carballo hizo una intervención donde cuestionó el incumplimiento de la ley de cuotas para afrodescendientes.



“Lamentablemente estamos frente a una situación con el tema de la ley de cuotas que es una vergüenza. No se ha cumplido con la cuota para la población afrodescendiente y esto no es nuevo”, reconoció. De todos modos, dijo que desde 2014 a la fecha este es el guarismo más bajo, porque en lugar del 8% ingresó el 0,69% al Estado.

Consideró que si se hubiera aplicado la ley tenían que haber ingresado 1.534 afrodescendientes al Estado, pero solo comenzaron a trabajar 133. “¡Es una forma de trampear la ley de cuotas! ¡Están trampeando para evitar que las minorías puedan acceder a los puestos de trabajo!”, afirmó.



Enseguida pidió la palabra el diputado colorado Ope Pasquet para contestar. “Me parece inaceptable que se diga que se está trampeando la ley de cuotas. Que no se cumple íntegramente con la cuota es cierto, y eso no se cumplió nunca íntegramente”, afirmó.

A su turno, Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto, advirtió: “No aceptamos que se nos digan tramposos. Si vamos a empezar así esto se va a ir más allá de lo pensado”. Por lo que pidió a los coordinadores de bancada un cuarto intermedio con el objetivo de reencauzar la discusión “con el respeto debido”.



Desde filas del Partido Nacional, el diputado Sebastián Andújar solicitó la palabra para responder tanto a Carballo como al diputado Gustavo Guerrero (MPP), que había cuestionado antes la “rebaja” salarial a funcionarios públicos y el aumento de las tarifas. Y había concluído en que “se mintió” en campaña electoral.

“Esto no cabe solo para Carballo sino para Guerrero, que trató de mentiroso a todo el gobierno, y no está bien. Y Carballo nos dijo tramposos a los legisladores”, se quejó Andújar.



En ese marco, indicó que “la cultura de la vulgaridad no genera ninguna virtud y tener una responsabilidad tampoco implica insultar a nadie”. “Ni mentirosos, ni tramposos; esa no es la manera”, finalizó.



Enseguida pidieron la palabra por sentirse aludidos Carballo y Guerrero. El primero señaló que habló con “respeto”, pero reivindicó su derecho a señalar incumplimientos. “Les vamos a marcar lo que vemos que están haciendo mal. No les gusta, bánquense, pero esta es nuestra responsabilidad y lo de hacer trampa es la propia opinión del gobierno, lo dijo Servicio Civil”, afirmó el representante de la Lista 711.

En tanto, Guerrero insistió: “Cuando dije que estaban mintiendo les dije porqué estaban mintiendo. Faltaron a la verdad, si quieren. Había parlantes diciendo: ‘si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de combustibles y de tarifas’; eso lo dijo el hoy presidente”.



“Si no les gusta la expresión mentir, puedo decir engaño”, continuó. Y concluyó: “En esto no me bajo ni un pelito, porque todos saben acá que no lo cumplieron”.