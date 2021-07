Regulación de licencia por enfermedad; COFE pide no destituir a los que falten por 2 años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) cuestionó las modificaciones a las regulaciones de las licencias médicas que se implementaron a la ley de Presupuesto en la Rendición de Cuentas del pasado miércoles.

El artículo 12 ahora establece que una vez que la Junta Médica de ASSE advierta que las inasistencias del funcionario “no determinan la imposibilidad permanente para el desempeño de las funciones”, podrá seguir con la licencia por enfermedad hasta por un año con la capacidad de prolongarse por un año más. Una vez vencido este plazo, “se procederá a la destitución del funcionario por la causal de ineptitud física o psíquica”, según el cambio a la ley.

El presidente de COFE, Joselo López, dijo a El País que “no tiene sentido que en todos los casos” se destituya a las personas que estén enfermas durante más de dos años y que desde COFE la modificación “hace ruido”. López enfatizó: “Hay gente que tiene tratamientos oncológicos graves que llevan más de dos años y donde los médicos dicen que el paciente se pueden recuperar, por eso creo que la medida es muy radical y falta incluir algunas excepciones”.



Prórroga.

El cambio en la Rendición de Cuentas que se esperaba, pero no sucedió, tenía que ver con el artículo 30 de la ley de Presupuesto. Allí se incluye que todos los funcionarios públicos, con algunas excepciones, deben tener un régimen de no pago de licencias médicas durante los primeros tres días y que a partir del cuarto se pague el 75%, tal como sucede en el sector privado.



La comisión que estudia la implementación de ese artículo aún no elaboró un proyecto de ley, como lo previó la redacción del Presupuesto. Incluso el plazo está vencido y no se incluyó su prórroga, como era esperable, en la Rendición de Cuentas presentada esta semana.

Mujer sostiene en su mano un certificado de licencia laboral por enfermedad. Foto: Fernando Ponzetto

En este sentido, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que le preocupa el hecho de que ya venció la prórroga para presentar el proyecto y en realidad el artículo ya entró en vigencia aunque desde el Poder Ejecutivo aún no se comenzó a implementar.



Gandini explicó que está elaborando “de forma urgente” un proyecto de ley que prorrogue “hasta fin de año la entrada en vigencia del artículo (de la ley de Presupuesto sobre las licencias médicas) para dar tiempo a que el parlamento pueda estudiar todo con más detalle”.

Por su parte, López dijo al respecto que es “una buena noticia” que no se hayan incluido en la Rendición de Cuentas los cambios en las licencias por enfermedad porque “todavía no se está implementando a través de la comisión que trabaja para eso”.



Según el jerarca de COFE, hubiera sido “muy desprolijo” que el artículo se implementara sin la discusión parlamentaria correspondiente.

Los últimos datos del Banco de Previsión Social (BPS) indican que durante el mes de mayo se gastaron $ 1.176 millones en licencias por enfermedad, lo que significa un 9,8% menos que el gasto del mes anterior. En total, fueron 105.019 los funcionarios que se certificaron en el mes y la mayoría tiene entre 30 y 39 años.