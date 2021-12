"Cada uno regula su termostato": blancos responden a críticas de Manini a la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los senadores nacionalistas Jorge Gandini y Gustavo Penadés respondieron este lunes al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, socio de la coalición, quien pidió en las últimas horas que el gobierno vaya "a fondo" para "cambiar la realidad" y criticó la "tibieza" de la coalición de gobierno para cambiar determinados temas.

Gandini aseguró este lunes en rueda de prensa que lo dicho por Manini “es la visión de Cabildo Abierto” y que la respeta. “Tenemos visiones diferentes, es natural, somos partidos distintos, hemos competido entre nosotros y vamos a volver a competir”, agregó. Sin embargo, apuntó: "Cada uno regula su termostato como le parece".



Consultado respecto a la crítica de Manini respecto a la "tibieza" de la coalición frente a normas o temas, Gandini señaló: "Quizá no es una cuestión de firmeza, sino de diferentes opiniones. ¿A qué se refiere? ¿A la liberación o prisión domiciliaria de presos mayores de 65 años? No es de firmeza, es de opiniones. ¿En lo que llama la ideología de género? Tenemos visiones diferentes".



"No me extraña que Cabildo Abierto tenga la visión que planteó Manini Ríos, pero no es la mía. Pero no es que yo sea más o menos firme, es una cuestión de que pienso diferente", agregó.

Por su parte, el senador Gustavo Penadés aseguró que la coalición de gobierno es "corajuda" y lanzó que si bien respeta las declaraciones de Manini, lo consideró una "interpretación equivocada de la realidad". Al mismo tiempo remarcó que desde el gobierno se intenta "por todos lados" buscar acuerdos. "Ha sido una coalición muy exitosa en cuanto a los proyectos que se han sancionado", valoró.



Además, sostuvo que es "legítimo" que en un gobierno de coalición "nadie se sienta plenamente satisfecho de los logros y mucho más cuando estos tienen vinculación a planteos políticos que responden a los partidos y no al gobierno de coalición".



"Al ser partidos políticos distintos tenemos distintas trayectorias, distintas visiones de la realidad y diferentes planteos", pero existe "acuerdo" a la hora de definir los "planteos centrales para el país", dijo.



Penadés señaló además que se ha encargado de "reivindicar la labor y la importancia que tiene Cabildo Abierto en el gobierno de coalición".

El senador también valoró que sería un "problema para la coalición" si se termina aprobando la ley forestal con los votos del Frente Amplio y Cabildo Abierto. "Sería bastante incomprensible" debido a los ataques "sistemáticos" desde la principal fuerza de oposición al partido que lidera Manini.



Respecto a los cuestionamientos por los tiempos parlamentarios de algunos asuntos, Penadés dijo que pueden surgir en parte por la "falta de experiencia" de Cabildo Abierto. "Hay que tener mucha paciencia y ganas de negociar", resaltó Penadés.



De todos modos, destacó que la mayoría está garantizada en la mayor parte de los temas "trascendentes" de la coalición.