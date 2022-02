Las reglas de Fernando Pereira al Frente Amplio: decir las cosas “en la cara” para "salvaguardar la fraternidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fernando Pereira asumió ayer como presidente del Frente Amplio. En el teatro El Galpón, y mediante un discurso de una hora y dos minutos ante el nuevo Plenario Nacional, el expresidente del Pit-Cnt fijó las reglas de juego internas para su desembarco en la intrincada orgánica frenteamplista.

Pereira pidió a los dirigentes salir más a la calle para “escuchar”, evitar filtraciones de documentos o debates internos para los que “no valen más los diarios”, y reclamó a aquellos disconformes “dar la cara” ante el resto en busca de salvaguardar la “fraternidad”.



El exsindicalista tendrá hoy su primera recorrida como presidente frenteamplista en funciones, que será en la localidad canaria de Los Cerrillos.

El dirigente dijo que “el pueblo a pueblo” no debe ser solo en la previa electoral al referéndum contra 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC), y convocó a “que no se termine nunca”. “El Frente Amplio tiene que visitar ocho o 10 veces por año todos los departamentos”, afirmó.



La Mesa Política funcionará en principio los lunes y desde el miércoles al fin de semana se realizarán salidas al interior o a barrios de la zona metropolitana, en las que pidió “hablar con la gente sin sabérselas todas”.



“Necesitamos tener nuestras decisiones políticas discutidas con profundidad. Nuestros organismos tienen que ser organismos confiables. Y no es confiable ningún organismo que al otro día se pueda leer en el diario”, dijo Pereira.

“Si quieren tener discusiones profundas no valen más los diarios. El que quiera hablar que dé la cara. Fraternidad, sí. Si lo queremos decir no nos paramos adelante de una cámara y lo decimos mirándole la cara a los compañeros. Nadie se va a asustar de tener diferencias”, agregó.



En las últimas elecciones internas el Partido Comunista fue el sector más votado, desplazando al Movimiento de Participación Popular (MPP). Así, en la nueva composición del Plenario los comunistas obtuvieron 20 delegados, seguidos del mujiquismo con 18 lugares. El ala seregnista tuvo 15.



El Plenario está compuesto por 85 representantes de los sectores y otros 85 de las bases. Entre los militantes, la mayor ascendencia también la tiene el Partido Comunista, seguido del MPP.



En tanto, Pereira también se refirió al feminismo dentro de la izquierda. “Que ingrese el feminismo al Frente Amplio es una necesidad política”, sostuvo. “No hay lugar para violentos en el Frente”, remató.



El discurso tuvo distintos momentos. Además de los mensajes para la interna, el dirigente auguró un triunfo del “Sí” en el referéndum de la LUC y cuestionó al oficialismo del que dijo, entre otras cosas, que “les duele horriblemente el Antel Arena” y que “no estaban preparados para gobernar”, en alusión a una de las frases de campaña que más utilizó el presidente Luis Lacalle Pou. “No estaban preparados. Llegaron al gobierno pero no estaban preparados”, dijo.

Ya casi sobre el final, cuando iban 47 minutos de discurso, Pereira tuvo un lapsus de su antiguo rol. En una pasaje en el que hablaba del ingreso de militantes jóvenes, el presidente de la fuerza política prometió fortalecer “un plan de formación sindical”. Los comentarios entre los dirigentes, y alguna risa, resonaron en El Galpón. Pereira, que antes también había recordado su pasado en el Pit-Cnt, del que dijo sentirse “orgulloso”, siguió. Todos avalaron que desde ayer se sellaba el salto hacia un nuevo mostrador.