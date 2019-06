Reforma de Larrañaga recibe ataques de diversos frentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cuentan que en la Edad Media los caballeros alimentaban al mejor de sus caballos con una dieta especial y lo guardaban solo para los tiempos de guerra. Aquella práctica devino en la expresión “caballito de batalla”. Jorge Larrañaga reservó para la disputa electoral un proyecto de reforma de la Constitución, un plebiscito sobre seguridad. No en vano el eslogan “Vivir Sin Miedo” pasó a ser parte de sus banderas y figura en la mayoría de los cabezales de las listas que lo postulan como candidato. Pero en menos de 24 horas, su “caballito” fue el blanco de flechazos de, al menos, cuatro frentes.

Su contrincante en la interna nacionalista, Juan Sartori, se adueñó del eslogan y publicitó que “para vivir sin miedo” había que apoyar su candidatura. Liceales se negaron a descolgar los carteles contra la reforma y ayer el Codicen tuvo que comparecer ante un juez por este asunto. La Institución Nacional de Derechos Humanos consideró “inaceptable que el senador Jorge Larrañaga cuestione, sin fundamentos, la autonomía e independencia de la Institución”. El organismo había advertido sobre el impacto de las consultas electorales y el líder de Alianza Nacional había dicho que esa opinión estaba cargada de “ideología”. Y, por si fuera poco, el frenteamplista Daniel Martínez dijo en radio Uruguay que, de ser presidente y de haberse aprobado la reforma constitucional, no pondría a los militares en la calle.

La declaración del exintendente Martínez fue el flechazo que hizo reaccionar al “jinete”. Larrañaga citó a una conferencia de urgencia, ayer en el Parlamento, para decir “que las afirmaciones del ingeniero Martínez son una excelente noticia para los delincuentes y una muy mala noticia para la gente honesta y también para la democracia". ¿Por qué? Martínez “le dice ‘muchas gracias, muy amable’ a los más de 400.000 uruguayos que firmaron la reforma constitucional que se va a plebiscitar el última domingo de octubre”.

La aseveración de Larrañaga era un juego de palabras con lo que había dicho, en la radio, Martínez. Es que el precandidato por el Frente Amplio había explicado que el texto a plebiscitar no obliga a poner en Ejército en la calle. “La ciudadanía lo que te dice es que ‘habilita a’, no te está diciendo ponelo; mi posición es ‘gracias, muy amable’”.

Pero el líder de Alianza Nacional interpretó que el exintendente no estaba afín a cumplir con lo que manda la Constitución y apuntó: “Hasta la dictadura militar acató el veredicto de las urnas en lo que hace al intento de reforma constitucional de 1980”.

Mientras Larrañaga daba por terminada la conferencia, el diputado de su sector Pablo Abdala, se iba a las corridas hasta la sede judicial por la demanda que le interpuso a la ANEP. Al mismo tiempo, Martínez convocaba a la prensa para dar su versión de los hechos.

El precandidato frenteamplista estaba en una entrevista en las torres del World Trade Center, pero no pudo atender a los medios de comunicación allí porque “se trata de un predio privado”, justificó un guardia de seguridad. El exintendente se alejó unos metros y, esta vez sin “censuras”, explicó: “Nunca dije que no iba a respetar el mandato de la ciudadanía”.

La reforma, según Martínez, plantea “cosas que son claramente mandatorias como el endurecimiento de algunas penas (...) y la creación de la Guardia Militar”. Sin embargo, hay un artículo que "le da un nivel de discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto a cómo implementar esa cuestión".

El plebiscito del 27 de octubre incluye cuatro medidas (o artículos). Martínez se refiere a aquel que expresa: “Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo".

¿Esa “disposición” es “discrecional”, como sostiene Martínez, o “de aplicación inevitable”, como dice Larrañaga? Según el constitucionalista Rúben Correa Freitas es un “tema político” más que jurídico. Es que “la seguridad pública es una competencia que es del Poder Ejecutivo de acuerdo con el artículo 168 ordinal 1° de la Constitución de la República. Entonces indudablemente las modalidades, las formas en que puede utilizar el Ejecutivo los medios para la seguridad pública le corresponden a ese poder, por supuesto con la anuencia y la intervención del Parlamento”.

¿Qué significa? “Si el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, dice que no la quiere aplicar se verá en su momento si puede o no hacerlo”, indicó .Correa Freitas es de los que sostiene que los resultados de octubre marcarán la tónica de la aplicación de la reforma. “Si el gobierno no quiere usar determinados mecanismos tendrá los problemas con el Parlamento o se verá, porque también depende de la mayoría parlamentaria que tenga: no es lo mismo un gobierno que tenga mayoría absoluta que uno que no”, explicó. En este sentido, también “dependerá del apoyo” que se tenga de la ciudadanía ya que “no es lo mismo una reforma de la Constitución aprobada por una amplia mayoría que una aprobada con el mínimo requerido”.

ANEP admite violación de laicidad

Los estudiantes de al menos seis centros educativos colocaron carteles contra la reforma constitucional que promueve Jorge Larrañaga. La actitud de los liceales, entiende el diputado Pablo Abdala, viola la laicidad y, a su vez, pone en juego derechos fundamentales de quienes acuden a los locales de estudio. Por denunció a la ANEP (interpuso un recurso de amparo) y ayer defendió su postura ante el juez. Pero, para su sorpresa, en la audiencia el asesor jurídico de la ANEP coincidió con el legislador. Eso sí: el Codicen pidió más tiempo para resolver el diferendo con los alumnos y justificó que un mandato judicial solo empeoraría los resultados. Para Abdala, “es insólito: eso es postular que la ley se cumple según la disposición que se está violando”.

Sartori, ese señor “sin escrúpulos”

“En la política no vale todo. La más elemental norma ética impide apropiarse del éxito político que obtuvo otro. ‘Vivir Sin Miedo’ es el nombre que Jorge Larrañaga le puso a su reforma. Un señor sin escrúpulos se la pretende apropiar con publicidad y plata, sin disimulo, ni vergüenza”. Así demostraba su enojo el diputado Jorge Gandini, tras conocer que Juan Sartori se adueñaba del eslogan de Alianza Nacional. El senador Larrañaga dijo que su equipo aún no ha tomado una resolución sobre cómo actuará, más allá de la carta ya enviada criticando la actitud de Sartori. Su sector no descarta realizar una denuncia judicial con el empresario a quien catalogaron de “operar” de una forma que “no condice con el Partido Nacional”.

Daniel Martínez “Discrecionalidad” “La parte de discrecionalidad es lo que yo reivindico. Lo que está escrito como yo lo leí en ese artículo (de la reforma) es la discrecionalidad de instrumentar su aplicación. La guardia militar habría que crearla, pero el papel que cumpla y cómo lo cumpla es otra cosa y ahí hay un menú de posibilidades muy grande. Creemos malo para la democracia y que no aporta nada los militares a la calle. A mí lo que me preocupa de todo esto (de todo el debate) es que parece que la única propuesta de seguridad que hubiera es la de (Jorge) Larrañaga y no es así. Nos preocupa el tema de seguridad y hemos propuesto más cámaras, continuar con el fortalecimiento del PADO...“.

Jorge Larrañaga “Prejuicio” “Esto es una suerte de tic antidemocrático por parte del Frente Amplio que entra en el enorme error de pensar que esta reforma constitucional es de cumplimiento aleatorio y que puede llegar a no habilitar la misma. El propio texto de las disposiciones transitorias dice claramente ‘créase la guardia nacional’ y es de aplicación inevitable. No podemos dejar pasar estas declaraciones (de Martínez) porque venimos soportando una suerte de ataque permanente contra la reforma. Esto no hace más que reafirmar una suerte de prejuicio ideológico contra las Fuerzas Armadas.”