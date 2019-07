"No a la Reforma" de Larrañaga critica gestión del gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La articulación nacional “No a la Reforma”, en contra del plebiscito que propone el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga para introducir cambios en la Constitución en materia de seguridad también enfrenta al gobierno por no haber podido resolver la situación de la inseguridad.

Diego Pereira, uno de los integrantes de la organización que se declara “independiente”, explicó a El País que si bien consideran que la propuesta “Vivir sin miedo” del legislador blanco “es peligrosa”, porque no está comprobada su efectividad en países que ya tienen a militares en las calles, también propone “una crítica profunda” al Frente Amplio, por no haber podido solucionar la inseguridad. Pereira admitió que la organización reconoce “el problema de la inseguridad” y en ese sentido, sostiene que “es necesario encontrar una solución”.



Larrañaga propone crear una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad pública del país, específicamente en tareas de patrullaje. En segundo y tercer lugar, busca que se permitan los allanamientos nocturnos de los domicilios con autorización del juez y el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves. En cuarto lugar, plantea la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable para ciertos delitos. Esta consulta popular tendrá lugar el 27 de octubre, el mismo día de las elecciones nacionales.

Preparan la cadena de radio y televisión de este martes La organización en contra de “Vivir sin miedo” prepara la cadena de radio y televisión que le fue concedida por el Poder Ejecutivo para este martes 23 de julio. El martes pasado el senador Larrañaga ya la utilizó para defender su propuesta. Fuentes de la organización, informaron a El País que además de elaborar el contenido, también se prepara una declaración con el consenso de todos los integrantes en la que se explicarán las razones para rechazar el plebiscito.

Pereira sostiene que la “reforma es más de lo mismo” dado que en sus cuatro puntos “busca aumentar el poder represivo del Estado y, por otro lado, aumentar la cantidad de penas”. Es que en la denominada articulación nacional, consideran que en los últimos años hubo “un fuerte avance del poder represivo del Estado” que ha ido “de la mano de acuerdos entre la mayoría del sistema político”.



En agosto de 2010 los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria aprobaron el “Documento de Consenso” tras la labor de una comisión conformada por el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. En “No a la Reforma”, consideran como un “hito” esta comisión que, entre otras cosas, propuso aumentos en materia presupuestales para el Ministerio del Interior, el incremento de las remuneraciones de los efectivos, y el rediseño del despliegue territorial de la Policía Nacional.

La organización está integrada por varias personas “de a pie” y colectivos que comprenden desde el Pit-Cnt hasta a Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.



El objetivo de la organización es “evitar la aprobación de la reforma constitucional” de Larrañaga, “evitar el avance de la estrategia represiva y punitivista, tanto en términos prácticos como discursivos” y también aspira a “producir colectivamente otro marco de comprensión para el problema de la inseguridad ciudadana”.

Vivir sin miedo.

El martes pasado, Larrañaga defendió su propuesta de reforma en una cadena de radio y televisión, resaltando que es una iniciativa para proteger los derechos humanos de los ciudadanos.



“No es regresiva, protege los derechos humanos de los habitantes de la República. Es la forma de luchar contra la delincuencia y contra los que debiendo combatirla, no lo han hecho. Hay que terminar con los relatos. Manda la realidad.



La realidad es que si no hacemos esto, si no se cambia, los delincuentes nos llevan puestos”, enfatizó el exprecandidato en el cierre del mensaje. El líder del sector Alianza Nacional sostuvo que hasta ahora esta es la única propuesta real y concreta para combatir la realidad que vive el Uruguay. “Muchas de las críticas a esta propuesta obedecen exclusivamente a prejuicios ideológicos. Las víctimas y los delincuentes no tienen ideología. Las respuestas a esos problemas tampoco”, remató.