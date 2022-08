Reforma jubilatoria: casi 80% cree que el Frente Amplio debe acordar con el gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El acuerdo en este tema es una prioridad para el gobierno. Así lo ha dejado claro el presidente Luis Lacalle Pou cada vez que se refirió en las últimas semanas a la importancia de aprobar una profunda reforma de todo el sistema jubilatorio.

El razonamiento no esconde mayores misterios: la reforma puede aprobarse perfectamente con los votos del oficialismo en el Parlamento, pero al implicar una transformación de fondo que afectará a las futuras generaciones y a los gobiernos del porvenir, el cambio tiene que ser fruto de una política de Estado. Debe contarse con el apoyo de todos los partidos y con la anuencia -en lo posible- de las organizaciones de la sociedad civil, porque en el Poder Ejecutivo, y en la coalición de gobierno, también son conscientes del costo político que puede pagarse al aprobar una ley “antipática” para la población -a la que a priori es difícil que le caiga en gracia la propuesta de subir de 60 a 65 años la edad de retiro.



Lacalle en esto ha sido firme: “Si tiene costo político, no sé; tiene costo personal mirar para el costado”, dijo, por ejemplo, el 29 de julio pasado, cuando fue hasta la sede del Frente Amplio (FA) para entregarle en mano al presidente de la coalición de izquierda el anteproyecto con la iniciativa.

A partir de entonces, los mensajes emitidos desde la fuerza opositora han sido críticos con la propuesta, aunque el FA no tiene todavía una postura asumida. Esto es algo que ocurrirá luego de que sus 25 técnicos que trabajan en el tema estudien a fondo el articulado, pero también luego de que la coalición de gobierno defina una postura en conjunto. Eso, al menos, es lo que anunció Fernando Pereira tras recibir al presidente en la Huella de Seregni, lo cual no quita que algunos dirigentes, como el secretario general del Partido Socialista, ya hayan deslizado los primeros cuestionamientos. “Parece que el sistema fuera solo jubilaciones y pensiones”, fue lo que dijo Gonzalo Civila días atrás, cuando también reclamó que no se discutiera “la forma en que se financia la seguridad social”.



No obstante, de acuerdo a la última medición de opinión pública que hizo Equipos Consultores entre junio y julio pasado, la población hoy se inclina con amplia mayoría a que la coalición de izquierda llegue a un acuerdo con el gobierno.

Porque según el informe de la consultoría, un 79% contestó afirmativamente que “cree que el Frente Amplio debe buscar un acuerdo con el gobierno”, mientras un 13% respondió lo contrario y un 8% que no sabía o elegía no contestar.



La consultora también muestra en su informe -al que accedió El País- que la proporción de quienes ven con buenos ojos que la oposición busque líneas de entendimiento en este tema con el gobierno ha crecido desde la última medición. Pues en la publicada en abril pasado, un 75% había contestado afirmativamente -cuatro puntos porcentuales menos que en el mes siguiente-, un 16% se había mostrado crítico ante esa posibilidad, y un 9% se abstuvo.

La distribución, por otra parte, varía según el partido o el candidato que los consultados hayan votado en las elecciones de 2019.



El cerca del 80% que en general apoya un acuerdo entre oficialismo y oposición crece al 84% entre los que votaron al FA en los comicios nacionales, o al 83% entre quienes declararon haber votado al candidato frenteamplista Daniel Martínez en el balotaje.



Por el contrario, entre los que manifestaron haber votado a la fórmula que encabezó el actual presidente Lacalle el apoyo al acuerdo es menor, aunque sigue siendo mayoritario. E incluso siempre es más bajo que el apoyo detectado entre los frenteamplistas.



De los que votaron al primer mandatario en las elecciones de noviembre, el apoyo al consenso baja al 75%. Es la misma cifra que la registrada entre los que declararon haber votado al Partido Nacional en octubre - y similar a la alcanzada entre los que reconocieron haber votado a Cabildo Abierto -74%-. Entre los votantes del Partido Colorado, en tanto, un 80% está alineado con la idea de que la oposición busque un acuerdo con el gobierno.



Por otro lado, esta variación del apoyo también se refleja en el espectro ideológico, sin identificar partidos. Los que se definen como de izquierda apoyan el acuerdo en un 83%, porcentaje que sube al 90% entre los de centro-izquierda, y que baja al 60% entre los definidos como de derecha, o al 82% entre los que dicen ser de centro o centro-derecha.

Apoyo a la reforma crece en el tiempo

Algo que en el Poder Ejecutivo miran con atención es el crecimiento de la cantidad de gente que empieza a aceptar que la reforma previsional -con el inevitable aumento de la edad jubilatoria- debe implementarse. De acuerdo a la última encuesta de Equipos, el porcentaje de aprobación creció del 71% al 72% entre abril y junio. Pero se trata de un crecimiento sostenido en el tiempo, pues en mediciones anteriores el apoyo a la reforma ha sido mucho menor. De hecho, en el gobierno entienden que a medida que la población tiene más información al respecto, el apoyo aumenta.