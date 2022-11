La reforma de funcionarios públicos sigue trancada por diferencias

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La reforma de la carrera funcional es uno de los objetivos que se ha trazado el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, para esta administración. Con ello apunta a readecuar el perfil de los funcionarios del Estado identificando cuáles son sus tareas, para que así se eliminen inequidades salariales. Pero la tarea no es sencilla; las diferencias entre todos los actores de la negociación trancan la posibilidad de avanzar en la iniciativa.

En este contexto, se espera una reunión para estos días a nivel del Poder Ejecutivo y de la ONSC para alinearse en las posiciones de cara a la negociación con la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE). “Estoy esperando a que me convoquen a una reunión del gobierno para tener una línea única en la negociación colectiva”, dijo Ramos a El País.

Desde el lado sindical sostienen que el debate de la carrera administrativa, más allá del tema de fondo, hoy “tiene mucho más que ver con una interna de gobierno porque hay ministros que todavía no tienen muy claro si el planteo del director de Servicio Civil es lo más adecuado para sus propios intereses”, afirmó José Lorenzo López, vicepresidente del Pit-Cnt y secretario general de COFE.



El dirigente sindical basa su opinión en las posiciones que han tenido los secretarios de Estado en las negociaciones bipartitas con los sindicatos, en las que, según dijo, han dejado entrever que la carrera funcional no es una prioridad en este momento.



La reforma se había incluido en algunos artículos de la Rendición de Cuentas, lo que provocó las protestas de COFE. Al final, la iniciativa se sacó de la ley y se instaló un ámbito de negociación colectiva para continuar la discusión.



El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo entonces que no por ello el gobierno renunciaba a las modificaciones impulsadas por la ONSC. Según manifestó, el Ejecutivo ratificó “su determinación a hacer la reforma de la carrera funcional”.



Ahora, ante la consulta de El País, el ministro se excusó de hacer declaraciones.



Desde que se inició la negociación con COFE, se ha avanzado con los trabajadores en la reestructura y los ascensos en el Estado, detalló López. Las diferencias persisten en relación a los ingresos y “sobre todo en la carrera administrativa porque lleva consigo una escala salarial que es restrictiva”.



“La mayoría de los trabajadores ya están por encima de la escala (planteada). Entonces, lo que no está muy claro, es qué pasa con esos funcionarios, si se les congela el salario... porque se puede ir absorbiendo la diferencia que haya entre lo que ganan ahora y lo que dice esa escala con los futuros aumentos”, evaluó López y advirtió: “Nadie va a concursar en una carrera donde no tenés ningún beneficio económico, porque al final asumís más responsabilidades y ganás menos”.



En COFE estiman, citando a Ramos, que unos 1.500 trabajadores -sobre un total de 17.000- se beneficiarían en su salario con la propuesta de reforma.



En COFE aún no quieren pronunciarse sobre lo que puede pasar en la negociación a la espera de las definiciones políticas. “No nos queremos meter a discutir hasta que él (por Ramos) tenga un respaldo político para avanzar en esto. Porque si no es como discutir algo que no sabemos si va a pasar o no”, explicó López. No obstante, el secretario general de COFE adelantó que “es muy difícil que se pueda concretar (la reforma) si no hay dinero para esto”.

Resistencia

La Rendición de Cuentas de 2023 será escenario de esta discusión. Ramos afirmó en una entrevista con El País en julio que esa será la última instancia en la que podrá incluirse la iniciativa. De no concretarse la reforma, el jerarca sostuvo: “para calentar silla yo no estoy”, en alusión a una posible renuncia.



López, dijo que “hay tiempo” hasta la próxima Rendición, pero marcó “una fuerte resistencia en la mayoría de los trabajadores porque no es seductor el planteo”. “Si no se pone plata para que la escala salarial sea más interesante se va a generar más resistencia y van a haber medidas”, remató.