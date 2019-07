"Reforma constitucional no va a resolver los problemas de seguridad", dijo FA sobre "Vivir sin Miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este viernes el Frente Amplio (FA) se pronunció en contra de la reforma constitucional en materia de seguridad liderada por el senador Jorge Larrañaga que se votará en un referéndum junto con las elecciones de octubre.



“Reconocemos que en el país existen problemas de seguridad y convivencia que urge abordar, pero creemos que la reforma constitucional que se plantea para solucionarlos, no solo que no será eficiente, sino que incluso puede llegar a tener la potencialidad de agravar dichos problemas”, dijo el Secretario Político del Frente Amplio, Andrés Carvajales, este viernes después de la sesión de la Mesa Polítca del FA.



Carvajales añadió que la Mesa Política aprobó una declaración “tomando posición públicamente sobre la reforma constitucional llamada ‘Vivir Sin Miedo’”, y que además se decidió brindar apoyo a “la articulación nacional de No A La Reforma que tuvo cadena nacional el martes 23”.

A su vez, Carvajales mencionó que hay países de la región “que con propuestas similares, han militarizado la seguridad interna, y al aplicarse ha tenido resultados que no son los que nosotros queremos ver en materia de política de seguridad y convivencia”.

“La necesidad de tomar medidas enérgicas en las condiciones de reclusión es una de las propuestas que tiene la articulación nacional de No A La Reforma, y también el Frente Amplio”, sostuvo.

“No dejamos de ser autocríticos con las cosas que no hemos podido resolver, pero entendemos que por ahí puede haber un camino que no pasa por profundizar el enfoque represivo, o endurecer las penas, o militarizar la seguridad interna”, añadió el Secretario Político del FA.

“Si bien entendemos que existen problemas y que es legítimo que se propongan medidas como estas, no las compartimos y vamos a tratar de que la ciudadanía en octubre no acompañe este proceso de reforma constitucional que se está proponiendo”, remató Carvajales.