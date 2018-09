La reestructura llevará a ahorros, dice la UTE

UTE argumenta que la propuesta de "readecuación organizativa" del cuerpo gerencial que propone supondrá, cuando termine de implementarse tras un plazo de cinco años, una reducción de costos por mes de US$ 63.550 (si se toma un dólar a 29 con un dólar a 32,6 la cifra pasa a US$ 56.489) y de US$ 763.000 al año con un dólar a $ 29. UTE publicó en su página web una extensa justificación de la decisión adoptada la semana pasada por tres votos a dos por su directorio que generó críticas de los dos sindicatos que reúnen a sus trabajadores y del Partido Nacional.

"Al implementar la propuesta de readecuación organizativa, considerando solamente la reducción de puestos de alta gerencia a 22 Gerentes Superiores, el costo mensual de esta plantilla sería de: $ 4.856.522. Por lo tanto, la reducción de costos mensual sería de $ 1.842.942", explica UTE en su web.

Según la UTE, se generarán otros ahorros por la revisión de la estructura de la empresa a raíz de la fusión de divisiones. Además, la búsqueda de sinergia entre unidades que comparten territorio y procesos también debería producir bajas en los costos, agrega. Esas reducciones no han sido cuantificadas todavía.

Los puestos de alta gerencia pasarán de 31 a 23. Casaravilla aduce que en UTE falta movilidad "horizontal" y "diagonal" del talento y que es necesario incrementarla.

Fuentes gerenciales de UTE dijeron a El País que Casaravilla cometió una falta ética al difundir un documento que recién se entregó el miércoles pasado a los funcionarios involucrados. Los funcionarios consideran que el presidente de la empresa violó un reglamento de confidencialidad vigente.

El documento señala que la actual estructura tiene "rigideces" que "de no ser atendidas, se entiende que coadyuvarán a una limitación del crecimiento de la organización, acotando sus posibilidades de adaptarse exitosamente a los cambios que se describieron anteriormente". Un "mapeo" previo que hizo UTE de las capacidades internas en la empresa pública señala que se detectó "baja intensidad" en aspectos como "proactividad, velocidad y orientación a los resultados".

"Una primera conclusión es que el cambio de orientación estratégica está demandando a nivel de las personas la disposición de capacidades y competencias que son justamente aquellas que no se encuentran mejor desarrolladas en estos colectivos", agrega.

En una carta que envió a los funcionarios de UTE, Casaravilla explica que ya pidió una reunión con el sindicato mayoritario (AUTE) para analizar el punto. Sostiene que "el cambio propuesto para la estructura de la Alta Gerencia debería resultar en la dedicación de la misma a temas más estratégicos y en empoderar más a las Gerencias de Sector y dependientes con una mayor delegación". "En definitiva, redundará en un sistema de toma de decisiones más ágil y dinámico" y en mayor productividad, agrega.

La reestructura que impulsa Casaravilla es inconsulta sostuvo José Pedro Pena, el presidente de la Asociación de Profesionales y Mandos Medios de UTE. "No tuvimos ningún tipo de participación en el asunto", dijo a El País. "Se remueve algo que está funcionando", agregó.

AUTE, por su lado mandó un comunicado a sus asociados anunciando una reunión con el directorio de UTE que se realizará hoy. Pero advirtió que la resolución la tomó por sorpresa y que "como AUTE no podemos permitir que desde el directorio de UTE se impulsen cambios en la estructura organizacional sin discutirlo con el sindicato". "Si bien el directorio resolvió el marco conceptual, las propuestas de implantación serán discutidas con AUTE", agregó.

La resolución del directorio, de la que informó El País el sábado, no fue acompañada por la directora oficialista Cristina Arca (Asamblea Uruguay) y el director colorado José Amy.

El órgano decidió concretamente aprobar la creación de 22 puestos de Gerente Superior. El alta de estos cargos se dará a medida que se vayan aprobando los ajustes organizacionales que tiene a estudio el directorio. Y se aprobó la creación de la función de subgerente de área.

"Una estructura de alta gerencia más aplanada facilitará la comunicación y mejorará el proceso de toma de decisiones. Ámbitos de control más amplios permitirán una mayor interacción entre el responsable de un nivel y quienes de él dependen, aumentando la posibilidad de aportes y participación", agrega la justificación que hizo UTE. Se apunta a "construir un sistema de rotación de funciones gerenciales que se apoye en la estructura gerencial propuesta y que permita el ajuste continuo del equipo gerencial en función de los cambios en la estrategia.