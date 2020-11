Reelección presidencial inmediata otra vez en el debate político

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2008, poco antes de iniciar la campaña electoral, en el Frente Amplio pusieron arriba de la mesa la idea de la reelección inmediata. El objetivo de los reeleccionistas era mantener a Tabaré Vázquez por un periodo más en el gobierno. Incluso se organizó una recolección de firmas, que luego fue desestimada tras la oposición a la idea de parte del líder de la coalición de izquierda.

Ahora algunos dirigentes frenteamplistas, en reuniones de análisis de la coyuntura, entienden que desde el Partido Nacional se puede impulsar una respuesta similar para intentar mantener al presidente Luis Lacalle Pou en el gobierno. Así lo comentaron dirigentes del Frente a El País.

El jueves, en el acto de asunción de Yamandú Orsi, el intendente de Canelones cerró su discurso con una referencia a la reelección, comentando lo ocurrido en las pasadas elecciones de Estados Unidos, y resaltando el rol de los constitucionalistas de 1830 de Uruguay.

“Porque tenemos la obligación de mirar el mundo”, dijo con el presidente Lacalle Pou escuchando en primera fila. “En estos tiempos de incertidumbre, la democracia más poderosa del mundo estuvo paralizada por los caprichos de una persona que se resiste al veredicto de las urnas, algo impensable en otros tiempos. ¿Cuánto incide, en una república, en una democracia, que un presidente en ejercicio compita en una campaña electoral para seguir en el poder?”, dijo Orsi.

En ese sentido, el intendente destacó la “sabiduría” de los constitucionalistas uruguayos de haber resguardado al país de esas “tentaciones” con “la imposibilidad de la reelección inmediata”.



El dirigente frenteamplista hizo una autocrítica por el debate que su partido planteó en 2008. “Algo que de repente no entendíamos en un tiempo, ahora entendemos porque lo vemos en otros países. Cuánta fortaleza nuestra república, nuestra democracia. Cuidemos lo acumulado”, dijo en el cierre.

El discurso molestó al diputado blanco por Canelones Alfonso Lereté. “Totalmente fuera de lugar. Lo mínimo que tendría que haber guardado es respeto por la investidura del presidente que asistió al acto, que tuvo la deferencia de asistir como primera ceremonia de toma de mando. Y menos el tema para el cierre del discurso de un intendente que asumía y que tiene aspiraciones futuras”, dijo a El País.



El senador Sebastián Da Silva dijo a El País que el tema no está en el horizonte político del partido. Aclaró que él está en contra de la reelección inmediata “Nadie me lo planteo”, aclaró. “Pero por Luis sería reeleccionista. No estoy de acuerdo con la reelección simultánea. Excepto con Luis Lacalle Pou”, agregó.