El Estado recupera la Estación Central

Hoy es un muerto abandonado hace más de 15 años. Pero en el siglo pasado fue el punto central de la capital del país. La Estación Central de Ferrocarriles "General Artigas" de AFE ha quedado abandonada producto de un litigio judicial entre el Estado y un privado.

Ayer el ministro de Transporte, Víctor Rossi, informó luego del Consejo de Ministros que la Justicia resolvió otorgar nuevamente la custodia del predio al Estado uruguayo para su reacondicionamiento.

El jerarca de gobierno informó a los medios que se ajustarán medidas de seguridad, limpieza y alumbrado para poder habilitar visitas al público en general los días 6 y 7 de octubre cuando se celebre el Día del Patrimonio en Uruguay. Luego de eso el gobierno analizará si hace un llamado a iniciativas para el desarrollo de proyectos en la vieja estación de trenes, construida en 1897.

"Sinceramente creo que a esta altura el gobierno nacional tiene que promover una iniciativa reclamando la entrega de ese bien, que es del Estado, de todos los uruguayos, independientemente de la instancia judicial que a esta altura es por dinero", dijo Rossi a El País el 18 de abril de este año, cuando aún el tema estaba en discusión en los juzgados.

El juicio se había iniciado en 2003 por rescisión de contrato. La empresa privada adjudicataria del predio adujo que no se había respetado lo establecido en su momento y el Estado sostenía que no se ha cumplido con el plan de obras acordado. Para el gobierno la extensión del diferendo judicial no tenía razones sólidas y por eso solicitó una resolución definitiva, de la que ahora se está más cerca. Ahora Rossi celebró la decisión de la Justicia aunque aclaró que se continúa el proceso judicial. "Los elementos que deberá definir la Justicia siguen su curso, pero nosotros, en lo inmediato, queremos reponer algunas condiciones que traten con dignidad este edificio", dijo el ministro.

El jerarca explicó que se manejan ideas para recuperar la actividad de la Estación Central y que en el corto plazo lo definirán. "Será una oportunidad interesante para muchas familias cuyos hijos no conocen qué hay adentro de ese edifi-cio tan maltratado", declaró el ministro.

Entre las ideas que maneja el gobierno hay propuestas culturales y también comerciales. Rossi sostiene que lo central es poner de vuelta en marcha y abierto al público un edificio que es ícono del país.

Antes de cerrar, la Estación Central fue escenario de shows musicales.

"Tenemos ejemplo de recuperación patrimonial, como el Mercado Agrícola de Montevideo y hacerlo con esta estructura valiosísima será una maravilla", resaltó. "Tenemos ideas y estamos preparando iniciativas", declaró el ministro. La estación es Monumento Histórico Nacional.