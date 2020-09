En recta final, Carolina Cosse pone el foco en las políticas sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la recta final de la campaña electoral hacia las municipales, Carolina Cosse, la candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) que aparece primera en todas las encuestas de opinión pública, decidió poner el foco en el trabajo social que realizará si el domingo 27 se queda con la victoria.

La ingeniera participó ayer del cierre de campaña del Municipio E, que hoy está en manos del Partido Nacional y comprende los barrios Unión, Malvín, Carrasco, Punta Gorda, Buceo y La Blanqueada. Allí reiteró los principales ejes de su plan ABC, de Apoyo Básico a la Ciudadanía.



“Hemos trabajado muy duro para pensar en un plan de emergencia realizable, que contemple muchas cosas que aprendimos en este municipio: la realización de pluviales, la pavimentación de calles laterales, el fortalecimiento de las policlínicas aumentándoles el horario, la creación de un fondo para medicamentos, porque sabemos que ante el recorte empiezan a faltar medicamentos; (un plan) que contemple apoyar a las ollas populares con comida, sí, pero con nutricionista, para ayudar a detectar los problemas de malnutrición tempranamente”, dijo Cosse, que estaba acompañada en el estrado por la candidata única del Frente Amplio en el municipio E, la concejala y arquitecta Diana Spatakis, empresaria de la construcción, consultora en gerenciamiento de obras y docente en Secundaria y la Universidad de la República.



Semanas atrás, en entrevista con El País, Cosse explicó que “hay que ser realistas” y saber que la recaudación de la Intendencia caerá este año y posiblemente el próximo también, por lo que no es tiempo de grandes obras sino de atender los problemas sociales. En este sentido, ayer insistió en que la Intendencia deberá “ayudar a las ollas populares también para que la alimentación se haga en condiciones de inocuidad”.



Además, propuso destinar “los dineros que ya existen en la cartera de tierras a la compra de terrenos para que haya más cooperativas”.



“Somos conscientes de lo que está pasando en el país, pero lo más grave es el desaliento, que gente no salga a buscar trabajo porque sabe que no lo va a conseguir”, agregó Cosse.

La candidata participará hoy junto a los otros dos postulantes del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Daniel Martínez y Álvaro Villar, de caravanas y del acto final, que será a las 14 horas en la explanada ubicada frente a tribuna Ámsterdam del Estado Centenario. Mientras que la caravana de Martínez recorrerá el centro (municipios G y D), la de Villar irá por el este (municipios F, E, CH y B) y la de Cosse, por el oeste (municipios A y C).