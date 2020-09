"Reconozco que he metido la pata varias veces", dijo Uriarte tras dichos sobre la UAM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, indicó este martes que ha "metido la pata varias veces" tras la intensa polémica suscitada en torno a la gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), luego de que el gobierno propusiera en el proyecto de ley de Presupuesto que pase a manos del Ministerio de Ganadería (MGAP), cuando hoy la lleva adelante la Intendencia de Montevideo (IMM).

En diálogo con "Primera Mañana" (Radio El Espectador), Uriarte declaró: "Reconozco que he metido la pata varias veces. No me defino como político, me defino como un técnico productor que tiene que estar en los medios políticos por el rol que represento". Uriarte había declarado el miércoles pasado que "no dieron los tiempos" para informarle el presidente Luis Lacalle Pou del cambio de gobernanza de la UAM planteado en el proyecto de ley de Presupuesto.

Consultado sobre qué pasará con la iniciativa de traslado de la gobernanza de la UAM, Uriarte respondió: "El Parlamento resuelve y el gobierno en conjunto se decidirá qué se hace".

"Reconozco el esfuerzo, la obra hecha por la Intendencia de Montevideo y está lejos de nuestra intención ponerlo en discusión", dijo Uriarte y llamó a "hablar después" de las elecciones departamentales "con tranquilidad, con lo mejor que sea para los uruguayos".

Actualmente el presidente y el secretario general de la Comisión Administradora de la UAM pertenecen a la IMM; hay otro representante del MGAP y uno del Congreso de Intendentes, entre otros. El artículo 278 del proyecto de ley de Presupuesto propone que el presidente y el secretario sean del ministerio y elimina los representantes de la IMM.

El proyecto tal como estaba planificado quedó desactivado luego de que el intendente Christian Di Candia firmara una resolución por la cual, a partir del 14 de octubre, la comuna volverá a asumir la administración de los bienes inmuebles en donde funciona la UAM.

El texto indica que el convenio de 2013 implicó que la Intendencia de Montevideo le concediera a la UAM la administración de inmuebles en diferentes padrones “a los efectos de la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo Parque Agroalimentario que incluirá el mercado mayorista de frutas y hortalizas, hoy denominado Mercado Modelo”.

"Si el Poder Ejecutivo insiste en cambiar la gobernanza de la UAM, el Mercado Modelo pasará a operar en las más de 94 hectáreas que ahora volvieron a manos de la Intendencia de Montevideo", había declarado el miércoles pasado el secretario general de la IMM, Fernando Nopitsch.