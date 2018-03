Reclaman a Vázquez por no ir a asunción de Piñera

La oposición política reclamó ayer en las redes sociales al presidente Tabaré Vázquez por su ausencia en el cambio de mando presidencial de Chile, en el que asumió Sebastián Piñera como primer mandatario.



En la red social Twitter, el diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo escribió: “No se entiende por qué el presidente Tabaré Vazquez no asistió a la asunción del presidente Piñera en la hermana República de Chile. Debe hacer públicas las razones”.



Si bien no hubo una comunicación oficial sobre el viaje de alguna delegación uruguaya al país trasandino, al acto de asunción compareció la vicepresidente Lucía Topolansky.



Sebastián Piñera recibió ayer el mando del Palacio de La Moneda de manos de la socialista Michelle Bachelet, que por segunda vez le entregó la banda presidencial.



Piñera, de 68 años de edad, que ya gobernó en el período 2010-2014, ganó la Presidencia en una segunda vuelta el pasado 17 de diciembre al senador Alejandro Guillier, candidato de una coalición de izquierda.



De acuerdo con las encuestas, Bachelet concluye su segundo mandato con un respaldo del 40%, la misma cifra que en promedio alcanzó Piñera durante su primer gobierno. A sus 66 años, se marchó con una aprobación menor a la mitad que cuando terminó su primer período (84%), al que sin embargo no logró dar continuidad: su coalición perdió en las urnas y abrió paso al primer gobierno del derechista Piñera.



En ese contexto, el nuevo cambio de mando pareció una repetición del celebrado hace cuatro años, pero analistas coinciden en que el contexto es distinto.