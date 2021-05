Reclaman ampliar a menores el derecho a pedir la eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo de Apoyo para una Muerte Asistida Digna en Uruguay pidió en el Parlamento ampliar a menores el proyecto de ley de eutanasia, que presentó el diputado colorado Ope Pasquet.

El colectivo (que se integra por médicos y abogados) manifestó -en su comparecencia a la Comisión de Salud de Diputados de la semana pasada- su interés de que se apruebe la iniciativa, pero sugirió una serie de modificaciones. Entre ellas, que el paciente pueda solicitar el suicidio asistido no solo, como establece el proyecto de ley, “cuando está en plena capacidad”. Así consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País.



Argumentan que la voluntad “es válida para evitar las intervenciones que haya definido la persona, pero no sería válida para la eutanasia y el suicidio asistido”. Isabel Villar, integrante del colectivo, pidió “no volver atrás” y cuestionó, la no consideración en el proyecto en discusión de menores de 18 años.

“Tenemos el Código de la Niñez y la Adolescencia uruguayo que reconoce la autonomía progresiva y progresivos derechos para el menor de edad para tomar decisiones respecto de su salud”, aseguró. En ese marco, dijo que se legitiman “niveles de autonomía” respecto a la edad y a la posibilidad de entender lo que está pidiendo. “Esto habría que tenerlo en cuenta en un proyecto de estas características”, afirmó.



En tanto, Federico Preve (directivo del Sindicato Médico del Uruguay) insistió en que la eutanasia tiene respaldo entre los médicos, porque según encuestas el 82% la apoya.

Posición de la Iglesia Católica.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica se pronunció en contra de la eutanasia o justificación del suicidio “por el falso derecho de elegir una muerte definida -inapropiadamente- como digna”. “Estas leyes quebrantan el fundamento del orden jurídico, el derecho a la vida y el ejercicio de la libertad humana”, aseguraron.



Según señalaron, la función del Estado es “tutelar la igual dignidad y el consiguiente igual derecho a la vida de todo ser humano”. “El proyecto presentado pretende modificar la valoración social de este derecho fundamental. No busca que el médico que realiza una eutanasia no vaya preso, porque ello ya está previsto en la causa de impunidad del homicidio piadoso”, subrayan.

Según la conferencia episcopal, dignidad en el morir “no significa eliminar al paciente suficiente sino acompañarlo, cuidarlo, aliviarle el dolor y ayudarlo para que pueda vivir en paz”.



Por esto, es que manifestaron su acuerdo con la medicina paliativa, en el entendido que es “un instrumento precioso e irrenunciable” para acompañar al paciente en las fases más dolorosas, crónicas y terminales de la enfermedad.