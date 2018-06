Rechazo al planteo impositivo del Pit-Cnt

El recientemente reelecto presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, proviene de los sindicatos de la educación estatal y es ferviente defensor de incrementar el presupuesto que se le asigna. " O construyo un presupuesto adecuado para mover una revolución educativa o puedo promover la revolución educativa en el discurso pero no la voy a poner en práctica porque no tengo los recursos para las nuevas políticas", dijo en reportaje con El País. Para Pereira, si el gobierno no sube impuestos y no mejora sustancialmente la asignación presupuestal a la educación pública se pondrá "en contradicción" con los trabajadores uruguayos. "Con $ 24.000 un maestro no va a vivir", señaló.