El rechazo de Ciudadanos para votar la ley de tenencia responsable tensa la relación en la coalición

Un comunicado de Ciudadanos difundido el lunes por la noche, sorpresivo y escueto, generó un profundo malestar dentro de la coalición de gobierno -especialmente entre senadores del Partido Nacional-, justo cuando el año se cierra y si hay algo que no prima en el oficialismo es la tranquilidad, pues Cabildo Abierto está a las puertas de votar con el Frente Amplio la nueva ley forestal.

Ciudadanos, el sector mayoritario del Partido Colorado, comunicó en seis líneas que no daría ahora su voto para aprobar en comisión el proyecto que busca establecer la corresponsabilidad en la crianza como un principio normativo, una iniciativa en la que la coalición había trabajado intensamente en los últimos meses para cerrar un acuerdo interno.



“Visto que no fueron contempladas en la medida necesaria las propuestas planteadas por Ciudadanos al proyecto de tenencia compartida, con la finalidad de establecer con claridad que la prioridad absoluta es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes -decía el comunicado-, hemos definido seguir trabajando en el tema”.



Fue un balde de agua fría. Sobre todo para la senadora nacionalista Carmen Asiaín, que negoció hasta el final con este sector -en particular con Pablo Lanz, integrante de la Comisión de Constitución- y quien se encargó de confeccionar un texto “amalgama”. Este no solo incorporaba sugerencias de organizaciones sociales y organismos públicos -como el INAU e Inmujeres-, sino también de Cabildo Abierto y, en los últimos días, elementos específicos de los reclamados por Ciudadanos, que entregaron un documento para que sus aportes fueron tenidos en cuenta.

“Más allá del fondo del asunto, porque por supuesto que pueden haber distintas posturas dentro de la democracia, acá hubo un problema de forma”, criticó en diálogo con El País la legisladora, que lamenta no haber recibido ninguna comunicación personal de la posición adoptada por el sector colorado, antes de que fuera difundida públicamente. No la avisó ni Carmen Sanguinetti -que se ha mostrado crítica con la iniciativa en varias declaraciones públicas, aunque comparte el principio de corresponsabilidad- ni Lanz. Este último -con quien El País intentó sin éxito contactarse- le había dicho a Asiaín días atrás -según cuenta ella- que su intención era cerrar un acuerdo antes de fin de año. “Él me dijo que tratara de incluir las sugerencias que ellos nos planteaban para así intentar aprobarlo antes de fin de año”, contó la senadora.



Otros legisladores blancos comentaron que la decisión de Ciudadanos directamente “no cayó bien” y que haber hecho trabajar a Asiaín en una propuesta en común durante varios días para luego rechazarla fue interpretado como “un manoseo” innecesario.



Pero el malestar fue más allá de esto. Según señalaron a El País distintas fuentes partidarias, en Cabildo Abierto también cayó mal que, por segunda vez, Ciudadanos adoptara una postura en contra del interés de este partido. Ya había ocurrido en octubre de 2020, cuando los senadores de este grupo colorado votaron a favor de levantar los fueros de Guido Manini Ríos. Y ahora, con esta postura, también frustraron una aspiración de Cabildo, porque este proyecto integraba su lista de los prioritarios para este año.

Lo que no se aceptó.

Lo que le deja alguna esperanza a Asiaín es el final del comunicado de Ciudadanos, que para ella deja las puertas abiertas al “diálogo”. Pero, a su vez, por otra parte cree que es difícil saber dónde puede haber más acuerdos, cuando muchos puntos de su interés fueron, a su juicio contemplados. Por ejemplo, en línea con el objetivo de que se enfatice aún más el interés superior de los menores en los juicios de tenencia, los blancos establecieron en el texto en común que el menor elija “si quiere o no ejercer su derecho a ser oído” en los litigios por su tenencia, así como que se evite que ellos sean “manipulados” o revictimizados en los procesos, tal como pidió Ciudadanos.



Hubo, no obstante, dos aspectos que Lanz y Sanguinetti querían incluir y que se descartaron. Uno de ellos, dijo Asiaín, era “que se instruyera a los jueces cómo deben ir vestidos” a las audiencias, lo cual no se aceptó porque “no corresponde que el Poder Legislativo le diga al Poder Judicial, que es autónomo, la ropa que tienen que ponerse los jueves”. El otro punto rechazado fue el planteo de que se creara una defensoría especializada en el niño, algo que se descartó por tratarse de materia presupuestal, que solo puede abordarse en leyes como rendiciones de cuentas.

“Me interesa que esto salga porque creo que es bueno para todos”, sostuvo Asiaín, que ahora se lamenta por “las familias que para estas fiestas tenían la esperanza de que este proyecto se aprobara”, más allá de que en lo inmediato no daría solución a los casos de padres separados que no pueden ver a sus hijos, porque la iniciativa recién tendría una sanción en el Senado.