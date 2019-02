Reactivan idea de bajar la edad para votar a 16

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un niño de 11 años pidiendo por un Uruguay sin corrupción. Un escolar preguntándole al presidente si vive en una mansión. Otro grupo de chicos le agradecen al presidente de la Cámara de Diputados por regalarles folletos y mostrarles el Parlamento. En la TV y la radio sale una adolescente pidiéndole a los ciudadanos que voten al partido de gobierno para "profundizar los cambios". Todos son menores de edad. Ninguno de ellos votará en las próximas elecciones nacionales.

A pesar de eso, todos esos casos de niños y adolescentes han tomado protagonismo público en la actual campaña electoral. Unos por decisión propia y otros alentados por sus familiares mayores. La sucesión de los diferentes casos desató una discusión ética, sobre si está bien que participen en política partidaria. Al mismo tiempo reflotó el debate para bajar a 16 años la edad mínima para poder sufragar.

El Frente Amplio celebrará sus 48 años de fundación el martes 5 en un acto en el Parque Rodo. Para difundirlo, el partido hizo un spot publicitario. La protagonista es una adolescente que nació durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y enumera una serie de medidas desarrolladas en los gobiernos de la coalición de izquierda.

Dirigentes del Partido Nacional criticaron la pieza publicitaria por entender que en el oficialismo hay un "doble discurso". El expresidente de la juventud blanca, Gonzalo Baroni, fue uno de los que criticó a los frentistas, recordado que una semana atrás se molestaron cuando un niño de 11 años leyó una carta en el acto del movimiento "Un Solo Uruguay".

"No me pongo de ningún lado. Pero criticaron que un niño leyera una carta en el acto, cosa que se ha hecho en innumerable ocasiones, y acá sale una niña a hacen un aviso publicitario guionado, oficial, contando las cosas que su mamá le decía que hizo el gobierno del Frente y no dicen nada. Hay una clara incoherencia", opinó.

El dirigente blanco comentó que está a favor de la militancia y la participación de los menores de edad en campaña. De hecho sostiene que se debe bajar la edad para poder votar a los 16 años; una discusión que dijo se debe retomar en el próximo período legislativo.

La iniciativa fue presentada por los diputados blancos Alejo Umpiérrez y Rodrigo Goñi mediante un proyecto de ley de reforma de la Constitución en 2017. En la exposición de motivos se explica que el cambio social en el país y el avance de las tecnologías llevan a un necesario ajuste de la Carta Magna. "No podemos seguir escondiendo ni retaceando derechos que ya se ha ganado ese núcleo por su propia acción social", expresa la fundamentación del proyecto.

La secretaria general del Partido Socialista, Lucía Zapata, defendió la idea de poner a una adolescente en el centro de la campaña publicitaria. Dijo que milita en su partido y fue realizado con todas las autorizaciones correspondientes. "Pero por sobre todo con la decisión de ella y la conciencia que está".

La frenteamplista explicó que incentivar la militancia y el involucramiento de los adolescentes en la política aporta a profundizar y fortalecer la democracia.

"Esta buenísimo que los adolescentes se empoderen. No niños. Que opinen, que militen y se involucren. Y esta buenísimo dar el debate para bajar la edad mínima para poder votar", declaró la dirigente frenteamplista.

En la misma línea se expresó el prosecretario de la juventud colorada, Maximiliano Campo. Incluso fue un poco más allá: "No solo hay que estudiar la posibilidad de que desde los 16 años se vote, sino también de bajar la edad para poder ocupar los cargos electivos como los 25 años para diputado, que hoy resultan absurdos", opinó. Asimismo, recordó que todas las juventudes políticas permiten la votación a partir de los 14 en las contiendas internas no reguladas.

El Frente Amplio sale a enumerar sus logros

Las encuestas de opinión pública no le muestran una buena "fotografía". En promedio, el Frente Amplio aparece empatado con los blancos, y en alguna medición incluso por debajo. Pero en el oficialismo confían en revertir ese panorama y ganar la elección. En la reunión del jueves pasado en la casa de la precandidata Carolina Cosse los cuatro competidores de la interna oficialista y el presidente de la coalición, Javier Miranda, coincidieron en que la campaña será "dura". Allí Miranda dijo que "la clave" está en salir a "ganar la discusión pública". Para eso comentó que es necesario mostrar los logros y "avances" obtenidos desde que gobierna la izquierda.

Una fuente consultada por El País que conversó con dos de los participantes de la reunión dijo que coincidieron en la necesidad de coordinar acciones en cuanto a "un discurso oficial" por fuera de la impronta que cada uno de los precandidatos determine.

El spot publicitario va en esa línea. La protagonista recuerda el Plan Ceibal, la ley de matrimonio "igualitario", el crecimiento económico, entre otros puntos.

"Mi madre siempre me dice que es importante valorar para recordar lo que tenemos", dice la adolescente en el anuncio de radio y televisión.

El martes el Frente Amplio celebrará los 48 años de su fundación. En el acto los cinco serán oradores, y entendieron necesario insistir con el cuidado de la unidad partidaria en la elección interna.