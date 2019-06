Reacciones políticas: la medida de la OIT desprestigia a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras la delegación del gobierno encabezada por el ministro de Trabajo Ernesto Murro ensaya lo que será su defensa en Ginebra, Suiza, en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); en Uruguay, la oposición manifestó ayer su molestia por el “desprestigio” que considera puede ocasionarle al país haber sido incluido en la “lista negra” del organismo internacional.

El senador del Partido Nacional Álvaro Delgado anunció que una vez que el secretario de Estado retorne al país -esto ocurrirá el 17 de junio- lo convocará al Parlamento “para que el gobierno mande las modificaciones necesarias a la ley de negociación colectiva”.

Venimos insistiendo en unas relaciones laborales modernas basadas en el diálogo y la cooperación. Convocaremos al MTSS para q el gobierno mande modificaciones necesarias a ley de negociación colectiva https://t.co/KS0XizKHTU — Alvaro Delgado (@adelgado404) 11 de junio de 2019

Uruguay fue incluido ayer en la denominada “lista negra” de la OIT tras una denuncia presentada por las cámaras empresariales hace ya diez años en la que reclaman cambiar las negociaciones salariales y rechazan las ocupaciones como extensión del derecho de huelga.



El tema se coló ayer en la campaña electoral y ya son varios los precandidatos que demandan al gobierno señales claras ante esta situación.



Para el precandidato blanco, Luis Lacalle Pou “Uruguay no debería estar en ninguna lista negra, sobre todo en el momento que estamos viviendo en el país”, indicó. El senador blanco sostuvo en el marco de la presentación de la adhesión a su sector del exministro del Tribunal de Cuentas, Ruperto Long, que “tenemos que trabajar para un empleo de calidad y no basados en el conflicto”.

En el Partido Colorado también manifestaron sus discrepancias con el gobierno en materia de regulación laboral. El precandidato colorado Julio María Sanguinetti opinó que “lo de la OIT refleja el exceso de las ocupaciones y el control sindical de empresas. Lo mismo vale el respeto a la Constitución de los derechos gremiales y el derecho de huelga, no vale menos que el derecho a la libertad de trabajo”, apuntó.



Paralelamente, el precandidato colorado Ernesto Talvi escribió en Twitter: “Me pregunto si el presidente Tabaré Vázquez que aparece en público es un doble y si el verdadero está secuestrado por el Pit-Cnt. El verdadero no permitiría esta vergüenza nacional”, añadió.

Para su contrincante en las internas, el senador José Amorín Batlle, la inclusión de Uruguay en la lista supone “otro gran fracaso del Frente Amplio. Que ahora Vázquez y Murro no evadan su responsabilidad. Estaban avisados desde hace mucho tiempo. Miraron para el costado para no tener un enfrentamiento con sus socios del Pit-Cnt”, escribió también en la misma red social.

#Uruguay en la #ListaNegra de la #OIT. Otro gran fracaso del FA. Que ahora Vázquez y Murro no evadan su responsabilidad



Estaban avisados desde hace mucho tiempo. Miraron para el costado para no tener un enfrentamiento con sus socios del PITCNT#ReaccionaUruguay#CambiarEsAhora pic.twitter.com/79gYrZrVxG — José Amorín Batlle (@jgamorin) 11 de junio de 2019

El intendente de Maldonado y precandidato presidencial por el Partido Nacional, Enrique Antía, opinó en Twitter que la decisión de la OIT, “es pura responsabilidad del Frente Amplio (...) una señal negativa a los inversores del mundo que eligen bien dónde invertir. Un paso atrás a la esperanza de los desempleados que cada vez son más”, señaló.

En el Partido Independiente, su líder, el candidato presidencial y senador Pablo Mieres, dijo a El País que la situación supone un “desprestigio” del país a nivel internacional, “consecuencia de la tozudez del gobierno, manteniendo una normativa inaceptable”. El legislador indicó que advirtió del riesgo de que la OIT incluyera al país en la “lista negra”, pero “el gobierno es soberbio”, señaló. “Incluso ahora el ministro Murro responde inventando conspiraciones. La historia de nuestro país en materia de legislación laboral no merecía esta mancha que le produjo la grave irresponsabilidad del gobierno del Frente Amplio”, puntualizó.



Quien también salió al cruce del gobierno por “no cumplir con las normas que la OIT viene exigiendo” fue el precandidato presidencial del Partido de la Gente, Edgardo Novick que en Twitter escribió ayer que “es un mal ejemplo para el mundo” dado que “la ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Hay que dejar trabajar a los que quieren trabajar”. Añadió que la medida de la OIT que fue propiciada por los empresarios “es una mancha para las inversiones. No dan ni los resultados económicos por los altos impuestos y ahora tampoco las garantías de trabajo”. También reclamó por un “cambio de gobierno”, de lo contrario, escribió: “Más gente se va a quedar sin trabajo”.

Uruguay no está cumpliendo con las normas que la OIT viene exigiendo.

Y ahora estamos en la lista negra. Mal ejemplo para el mundo.



La ocupación no es una extensión del derecho de huelga. Hay que dejar trabajar a los que quieren trabajar. — Edgardo Novick (@EdgardoNovick) 11 de junio de 2019

La delegación del Poder Ejecutivo en Ginebra prepara su defensa que será presentada el viernes en el marco del plenario de la conferencia internacional que se realiza año tras año. También están representados los trabajadores con una delegación del Pit-Cnt y los empresarios que al igual que el gobierno ultima los detalles de su exposición para este viernes.