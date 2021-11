Las 15 razones por las que Sanguinetti opina que se debe ratificar la LUC y votar por "no"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En el marco de la campaña contra la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que llevan adelante los integrantes de la coalición, el expresidente y secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, realizó un repaso por las 15 razones por las que opina que la ley se debe ratificar.

"Cuando se ve mentir descabelladamente a los patrocinadores del referéndum, cada día quedan más claras las razones, razones simplemente, por las que la LUC debe ratificarse, votando el NO. Son tantas, que ahí van 15, a cuenta de otras 15 y otras 15 más", expresó en su columna "Correo de los viernes".



Las primera refiere a la legítima defensa presunta y la segunda a la legítima defensa. "Se presume que, salvo prueba contrario, el policía actúa legítimamente. ¿Tenía sentido, como ocurría antes, que después de un tiroteo ingresaran policía y delincuente al Juzgado ambos como sospechosos? ¿Es lo mismo uno que otro?", cuestionó.



En esa misma línea, indicó además que ahora desde que la LUC está vigente, permite que las personas se defiendan en caso de que un delincuente ingrese a su propiedad. "No hay 'gatillo fácil' pero sí ciudadanos que en el momento dramático se han defendido como pudieron y salvaron la vida y de la cárcel...", expresó.



Las siguiente ocho razones continúan en la línea de la seguridad, haciendo referencia a la resistencia al arresto, el agravio a la Policía, la autoevación, las libertades anticipadas y la grave complicidad. Con respecto a esta última razón, Sanguinetti indicó que la LUC "aumenta la pena a los cómplices en tráfico de estupefacientes, rapiña, copamiento, secuestro y receptación".



"¿No es lo justo, lo necesario? Se habla de la pobre madre que va presa... Es verdad, todo es de llorar. Sobre todo por los niños, pero esa es la desgracia del mundo del delito, con madres o con padres. No puede haber un derecho penal para madres y padres con hijos, y otro para los demás...", indicó.



Finalmente, con respecto a la seguridad, mencionó las razones referidas al registro de personas, la protección de bienes al Estado y la privación de libertad de menores. "Hoy la medida preventiva tiene un máximo de 5 años. Se establece la posibilidad de 10 años como excepción en los casos de homicidio intencional agravado, violación y abuso sexual agravado. Se trata de cortar la carrera delictiva con una internación costosísima pero que prevé hasta la posibilidad de terminar Secundaria", expresó.



Las últimas cinco están relacionadas a la educación. Por un lado, sobre los gremios en la enseñanza, indicó que se mantienen los dos consejeros del Consejo Directivo Central electos por los profesores.



"En cambio, en la gestión de Primaria, Secundaria y UTU, se establece un Director General, sustituyendo Consejos donde la presencia sindical era dominante y abusiva, como se ha demostrado con Fenapes en Secundaria. Se ha logrado más eficacia en la administración", consideró.



También aseguró que la LUC "habilita el fortalecimiento de las comunidades educativas, los equipos de trabajo con identidad propias y aun conducciones colegiadas" y que integra a los funcionarios no docentes a los Consejos de Participación de los centros educativos, "¿no es lógico, justo y necesario?", preguntó.



Las 15 razones se completan con la "calidad universitaria de docentes", que permitió establecer "un procedimiento para el reconocimiento del nivel universitario de carreras de formación en educación" y el plan de política educativa nacional. "El país no tenía planes. Actuaba cada Codicen o rama de la enseñanza con su criterio. Hoy, el ministerio y el Codicen formulan un plan general, que abarca el conjunto de la educación y fija metas", dijo.



"Todas estas normas ya están funcionando, porque la LUC está vigente. Las de seguridad es notorio que no generaron ninguna de las catástrofes anunciadas sino que, al revés, empiezan a mostrar auspiciosos signos de que el ascenso delictivo se ha detenido y ha ido para atrás. En la educación, lo mismo, pese a la pandemia y la oposición sistemática de las corporaciones que se sienten heridas porque antes tenían subordinados a los gobernantes representativos de las mayorías ciudadanas y ahora ya es al revés", expresó Sanguinetti.



"La ley está vigente. Y funciona. ¿Por qué ir para atrás? Estas son razones, no mentiras, como la de "privatizar la educación", que hasta Fernando Pereira tuvo que reconocer en la televisión que era eso una mentira", concluyó.