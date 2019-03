Las razones que dio el Poder Ejecutivo para cesar a Manini Ríos de su cargo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este martes el presidente de la República, Tabaré Vázquez, cesó al comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos. Tras conocerse esta decisión el Poder Ejecutivo emitió un comunicado con las razones que, sostuvo, se tuvieron en cuenta para tomar esta decisión.



"La actitud asumida por el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, de censurar al Poder Judicial como lo ha hecho, resulta absolutamente incompatible con el cargo en que venía desempeñándose. Por tanto, al resultar grave la acusación al sistema de Justicia de nuestra República, la determinación fue el cese inmediato en las funciones encomendadas", argumentaron.



Según el comunicado Manini Ríos "efectuó graves cuestionamientos al Poder Judicial" en el marco de la homologación de los fallos del Tribunal Especial de Honor que juzgaron a los militares Coronel (R) Jorge "Pajarito" Silveira Quesada, Teniente Coronel (R) José Nino Gavazzo y Coronel (R) Luis Alfredo Maurente Mata. Los tres militares fueron sometidos al Tribunal Militar por estar involucrados en causas penales por violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1973 y 1985.

Silveiray Gavazzo fueron condenados por la Justicia penal como autor responsable de 28 delitos de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real.

En la resolución publicada por Presidencia de la República que resuelve homologar el fallo del Tribunal de Honor en relación a Maurente, en el punto IV se detallan las siguientes expresiones de Manini Ríos: "en los antecedentes administrativos remitidos al Poder Ejecutivo solicitando la homologación del fallo del Tribunal de Honor, el Sr. Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, Guido Manini Ríos efectúa graves cuestionamientos a la Justicia penal, considerando que un militar citado como indagado por la Justicia ´no tiene las garantías del debido proceso y es condenado en base a conjeturas o convicciones inadmisibles sin pruebas fehacientes... fraguadas o inventadas´"

En la resolución respecto a los fallos del Tribunal de Honor vinculados a Gavazzo y Silveira, se repite el mismo cuestionamiento de Manini Ríos. En este caso Presidencia resuelve homologar el fallo del Tribunal de Honor.

Guido Manini Rios y Tabare Vazquez pasando en acto conmemorativo. Foto: Fernando Ponzetto

Según el comunicado, Manini Ríos habría cuestionado "que la Justicia en muchos casos no ha actuado de acuerdo a los principios elementales del Derecho y que no ha habido juicios imparciales cuando los acusados fueron militares (...) Muchos de los imputados han sido condenados sin pruebas y sin las garantías del debido proceso”. No se precisó en qué contexto Manini Ríos habría expresado estas opiniones, aunque se sugiere podría haber sido también en los antecedentes administrativos remitidos al Poder Ejecutivo en referencia a estos fallos del Tribunal de Honor.

"En un Estado de Derecho con un sistema republicano democrático de gobierno en el que hay, por tanto, separación de poderes, el respeto a las decisiones de la Justicia Penal por parte del Poder Ejecutivo y de sus integrantes, debe ser una premisa fundamental" concluye el comunicado de Presidencia.



Además se indica que el Poder Ejecutivo se ha expedido previamente, en referencia a los fallos emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1 "sin compartir los fundamentos". "El Poder Ejecutivo debe ser respetuoso de los fallos judiciales, no sólo por su valor jurídico, sino por su innegable trascendencia social", agrega.