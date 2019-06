La razón del masivo apagón del domingo se conocerá en 15 días

Anoche todavía quedaban 361 domicilios sin energía eléctrica en Montevideo como consecuencia “directa o indirecta” del corte de luz que afectó a todo el país el domingo por la mañana.

Al mediodía de ayer había cerca de 3.000 suministros que seguían interrumpidos. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, UTE informó que al final de la tarde habían logrado restablecerse cerca de 2.600.

“Aún quedan por esta causa 175 clientes sin servicio en la zona de Malvín (subestación en Río de la Plata y Rambla) y 186 en Cordón (SE en Constituyente y Vázquez). También hay otras incidencias en todo el país que están relacionadas con las lluvias ocurridas en los últimos días”, expresó la empresa sobre las 18 horas, siendo esta la última información oficial sobre el asunto.

Las fallas ya fueron localizadas y UTE explicó que se continúa trabajando para que el 100% de los servicios queden nuevamente habilitados.

Investigación

En Argentina, donde se originó el apagón que impactó allí, en Uruguay y algunas ciudades de Brasil y Paraguay comenzó una investigación para determinar el origen de la falla, la que durará unos 15 días, según informó ayer la versión digital de La Nación.

Para saber qué ocurrió, hay dos empresas que jugarán un rol clave: Transener, encargada de transportar la energía de las generadoras a las distribuidoras, y Cammesa, quien ordena a las generadoras los despachos de energía para que la demanda y la oferta estén en equilibrio.

En ambas, el Estado argentino tiene participación societaria junto con el sector privado y es responsable de su administración. En Transener, la administración es conjunta a través de la empresa estatal Ieasa y Pampa Energía.

En primer lugar, Transener revisará su propia “caja negra”. Es decir, analizará el segundo a segundo de lo que ocurrió el domingo a la madrugada. La información registrada se baja a papel, se imprime y se elabora un informe que después es el documento que presentará a Cammesa.

Cammesa, por su parte, también tiene un registro de lo ocurrido y lo contrastará con el informe de Transener. Luego decidirá si eleva una consulta a analistas externos.

Según explicó Juan Garade, secretario de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, hay muy pocos expertos en el sector que tienen la capacidad y el conocimiento suficiente para hacer este análisis tan complejo, que debe complementarse con evaluaciones y simulaciones en modelos matemáticos muy sofisticados.

Plazos

“En las próximas 24 horas tendremos los primeros resultados del análisis, que básicamente es la cronología de los hechos que sucedieron. Luego habrá una profundización que tardará 15 días, donde trabajarán técnicos de Cammesa, de Transener y vamos a incorporar consultores externos independientes, que nos ayuden a determinar qué fue lo que sucedió”, dijo Garade a la prensa argentina.

Entre las evaluación de responsabilidades, habrá que identificar qué máquinas fallaron y si son responsables los dueños de esos equipos o los proveedores. “Hay que identificar las responsabilidades a nivel técnico y físico”, agregó Juan Luchillo, subsecretario de Mercado Eléctrico.

Posteriormente, el ente regulador (ENRE) recibirá el informe final de Cammesa y emitirá una resolución pública con las sanciones pertinentes.

“Si la empresa hallada responsable da su consentimiento, termina el trámite; si considera que no es justa la sanción aplicada, tiene derecho a recurrir en sede administrativa o en sede judicial para apelar”, explicó Carlos García Pereira, director de Transener, que indicó que el castigo para la empresa implicaría perder la remuneración y entrar en un régimen de penalizaciones.

Pereira indicó que “hasta no tener certezas 100% nunca descartamos absolutamente nada”, sobre la causa de la falla. “Dentro de un puntaje de probabilidad, lo vemos como un problema técnico y no como uno de ciberataque o de sabotaje, ya que no hemos encontrado elementos que nos permitan decir que ocurrió eso”.

Para prevenir que vuelva a ocurrir la sobrecarga en la línea de transmisión que une las centrales Yacyretá y Salto Grande con Buenos Aires, las autoridades decidieron reemplazar la generación de energía hidráulica proveniente de Brasil, que es más barata, por generación térmica durante 15 días. Este período es el que falta para que terminen los trabajos sobre una línea de transmisión paralela, que está fuera de servicio.

(Con información de La Nación/GDA).

CERTEZA ABSOLUTA

“Posibilidad de que se repita es cero”

El secretario de Energía de Argentina, Gustavo Lopetegui , afirmó ayer en Buenos Aires que no existen posibilidades de que el apagón masivo que dejó a oscuras a casi todo ese país, gran parte de Uruguay y ciudades de Brasil y Paraguay vuelva a ocurrir. “No me atrevo a decir ninguna hipótesis. No tenemos la información necesaria para poder hacerlo”, señaló Lopetegui acerca de las razones.



El funcionario explicó que hubo una sobrecarga de energía en una línea de transmisión que conecta las centrales hidroeléctricas Yacyretá y Salto Grande con la red nacional. Luego, se produjo una falla técnica en los protectores de la red, que debían encapsular el corte en el Litoral. “El problema y la pregunta es: ¿por qué un sistema que está preparado para aislar ese tramo, no lo hizo?”, dijo el funcionario en diálogo con radio La Red.



“El sistema argentino tiene exceso de capacidad de generación en el sistema de transporte para enfrentar estos eventos porque fallas como esto ocurren todo el tiempo. Nunca había ocurrido en la historia de la Argentina”, remarcó.



Consultado sobre las posibilidades de que vuelva a ocurrir, Lopetegui respondió: “Cero. No se puede repetir”. “Esto es algo extraordinario. Es algo muy grave que no debería haber pasado, que no debe pasar”, agregó.



Lopetegui descartó que haya habido una alerta del sistema sobre la falla.