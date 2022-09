¿Cuál fue la razón de los cambios en la cúpula policial de Montevideo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Frente a la renuncia del jefe de Policía de San José, Orestes Leles Da Silva, el Ministerio del Interior realizó varios cambios dentro de la Jefatura de Montevideo orientados “a cubrir la renuncia”, según explicó a El País el jefe de Policía, Mario D’Elía. Al ser consultado, Da Silva dijo que dejó su cargo por “temas personales” y que se retirará “del todo” de la Policía.

Sin embargo, los nueve cambios que se dan en la cúpula de la Jefatura de Montevideo coinciden con la escalada de homicidios que se constató en las últimas dos semanas y durante meses en que el plan estratégico de seguridad quedó en jaque.



“Tenemos la obligación de dar una respuesta a lo que ha sido un aumento de la inseguridad en Ciudad del Plata”, manifestó el ministro Luis Alberto Heber ayer en rueda de prensa. El jerarca destacó que buscan dar una respuesta eficaz ante el reclamo de los vecinos en relación a la violencia.



Una fuente policial detalló a El País que el cambio en los altos mandos de Policía se debe a que los jerarcas del Ministerio del Interior no estaban conformes con Da Silva dado que su formación se limita a prevención y represión -provenía de la Guardia Republicana-, por lo que se decidió suplantar su equipo por el subjefe de Policía de Montevideo, Atilio Rodríguez, y el jefe de la Zona Operacional III, Germán Suárez, quienes tienen una mejor noción de la estrategia en seguridad pública.

En esta línea, Heber indicó a la prensa que tomaron a dos personas “de relevancia y de gran trayectoria” en la lucha contra el crimen organizado para trasladarlos a San José. “Son personas que han tenido éxito en su gestión y en las que confiamos mucho”, agregó y aseguró: “Fueron ascendidos, no castigados”.

Los cambios

Además de que el subjefe de Policía de Montevideo y el jefe de la Zona Operacional III -en área metropolitana de la capital- asuman al frente de la Jefatura de Policía en San José, hubo otros movimientos en la cúpula de la Policía de Montevideo.



El actual coordinador ejecutivo de la Jefatura de Montevideo, comisario general Carlos Fuentes, será el nuevo número dos de D’Elía. Como coordinador, en tanto, asumirá el jefe de la Zona Operacional II, el comisario mayor Yony Mezquita, asumirá el cargo de coordinador ejecutivo.



A su vez, esto produce que el comisario mayor Federico Larrosa, actual subjefe de Zona Operacional I, será el nuevo jefe. El comisario mayor Robert Pérez, actual subjefe de Zona Operacional II, será el nuevo jefe. Y, por último, el comisario mayor Manuel Días, actual jefe de la Zona Operacional I, pasará a ejercer como jefe de la Zona III.



D’Elía expresó, asimismo, que esta nueva situación “no altera en nada los planes desde el punto de vista estratégico ni táctico que desarrolla la Jefatura, tanto el subjefe como el coordinador son ya oficiales que vienen trabajando hace mucho tiempo en esta Jefatura”. “Las improntas pueden ser distintas, el trabajo no cambia, la estrategia no cambia, la táctica tampoco”, resaltó el jefe de Montevideo.

Adaptación del plan

Heber se refirió al plan estratégico de la cartera en el marco de la conferencia por la Operación “India” y apuntó que se lo está adaptando en función de cómo se desarrolla el delito. “Vamos a tener un plan de fuerza de tareas que le presentamos al presidente”, informó el ministro.



“Los números que nosotros tenemos son halagüeños en cuanto al camino que hemos emprendido”, aseguró el jerarca de Interior y mencionó que existe una estrategia de lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, aunque en algunos puntos de Montevideo se realizó un plan de concentración de fuerzas policiales.



El ministro reconoció que si la estrategia que se delineó desde la cartera no tiene resultados positivos o acordes a lo esperado, “obviamente” se debe “diseñar otro plan de tareas y otra estrategia”.



En relación a las críticas, especialmente desde la oposición, por la suba de homicidios, respondió: “¿Son muchos? Sí, son muchos. ¿Son un récord? No. Hemos tenido meses, agosto del año pasado, mucho peores. ¿Eso es una excusa? No, no puede serlo”.

Heber reiteró que aún no logró “abatir los homicidios sustancialmente” en la zona metropolitana, pero aseguró que se están dando “resultados en allanamientos, cerrado de bocas y baja en delito de rapiña y en hurto”.

Redespliegue

Los subdirectores de la Policía Nacional, Héctor Ferreira y Jorge Berriel, el director de la Guardia Republicana, César Tourn, y D’Elía manifestaron en conferencia de prensa el lunes que “ante los hechos de notoriedad” se está “trabajando en la aplicación táctica del redespliegue de las fuerzas” policiales en las zonas operacionales III y IV.



D’Elía anunció que se incorporarán efectivos desde otras áreas operacionales para las tareas de investigación y patrullaje. También se determinó un aumento de los efectivos ya que a partir del 1° de setiembre ingresarán 100 nuevos policías en la jefatura montevideana. Este incremento será destinado al trabajo en comisarías y al patrullaje en vía pública.



D’Elía agregó que en poco tiempo habrá “algún tipo de mejora” en la tecnología en la Policía. Su idea es seguir trabajando con el Grupo de Tareas enfocado al narcotráfico, además de seguir realizando reuniones de trabajo con Fiscalía “para poder llevar a buen puerto las investigaciones”.

Incautaron 800.000 dosis de pasta base



El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, informó ayer en conferencia de prensa que la Policía Nacional le ha dado “un golpe fuerte” a la red de narcotráfico del país, con una incautación de 80 kilos de pasta base y dos de cocaína que había en una camioneta con doble fondo en Soriano.



El ministro especificó que lo incautado supone más de 800.000 dosis que se hubieran distribuido por el país. “Le hemos pegado en esta instancia al sector medio, distribuidor, de narcotráfico”, apuntó.



También destacó que hubo ocho detenidos y que se espera “que todos ellos sean formalizados y condenados porque son gente que está directamente vinculada al gran ingreso de pasta base y cocaína” a Uruguay.

La Operación “India”, en coordinación con la fiscal de Crimen Organizado de 2° turno, Mónica Ferrero, consistió en 12 allanamientos en distintas partes del país y la incautación de nueve vehículos.



De acuerdo a lo que informó el ministerio a partir de la investigación de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, la cantidad de pasta base que fue incautada tiene un valor en el mercado local de unos US$ 380.000. Aunque se advierte que si es comercializada en lo que se denomina “al menudeo” su valor llegaría a ser superior al US$ 1 millón, según lo informado por las autoridades.



La organización ingresaba la droga por la frontera con Argentina, a través del puente San Martín por el departamento de Río Negro, y utilizaba una camioneta Volkswagen Amarok con fondo falso debajo del piso de la caja.



Tenían una chacra ubicada en Ruta 2, en Soriano, para almacenar las sustancias y luego irlas trasladando en pequeñas cantidades a Montevideo, donde eran recibidas por proveedores, señala el comunicado.