"Las rapiñas crecieron un 54% y después la campaña de Larrañaga incita al miedo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador y precandidato por el Partido Nacional Jorge Larrañaga habló este martes sobre el informe que presentó el Ministerio del Interior sobre las cifras de homicidios y rapiñas durante el 2018.

"Las rapiñas crecieron un 54% y después la campaña de Larrañaga es una campaña que incita al miedo. Me parece que es realmente preocupante", dijo el precandidato en conferencia de prensa en referencia a "Vivir sin miedo", campaña que impulsa para una reforma constitucional en materia de seguridad y que consiguió más de 400.000 firmas.



Larrañaga volvió a convocar a todos los precandidatos de la oposición a apoyar su iniciativa y dijo que los números son "realmente preocupantes".



"Vuelvo a convocar a todo los políticos precandidatos de los partidos de la oposición para que podamos aprovechar este capital de la democracia, que es la campaña de la reforma constitucional y puedan apoyar este único instrumento que existe de aquí a a octubre", indicó el senador.



Larrañaga indicó que "en cualquier país del mundo, un ministro que publica esas cifras se va y si no se va lo saca el presidente". "Sin embargo siguen revolviendo la olla de este tema que hoy perjudica a la sociedad uruguaya y perjudica a los más pobres", precisó.



"Siempre hay una excusa para justificar los delitos por parte del señor ministro del Interior", dijo Larrañaga refiriendo a que Bonomi había indicado que el aumento de delitos, se debieron en parte, a la aplicación del Nuevo Código del Proceso Penal (CPP).



"Lo concreto y lo real es que los delitos existían antes del nuevo CPP", agregó.



"Es injustificable esta suerte de malabarismo de las cifras cuando en el medio de las cifras están vidas de seres humanos", dijo el precandidato y continuó: "Están 29 mil rapiñas, está una situación de una rapiña cada 20 minutos. Me parece que es bravísimo".

Sobre el respaldo del presidente Vázquez hacia Bonomi, Larrañaga indicó: "Yo no creo que la población respalde al presidente más allá de que sea el presidente constitucional, por eso me parece que tenemos que apelar a la rebeldía de los uruguayos. La gente está respaldando el proceso de la reforma y nosotros volvemos a convocar a los precandidatos a la presidencia de mi partido en primer lugar y de los otros partidos de la oposición para que entiendan y respalden este capital de la democracia que repito es un instrumento legitimo para expresar algo que es fundamental"

"Bonomi no puede explicar que después de 9 años tiene los peores registro históricos en materia de delincuencia", sentenció Larrañaga.