Ranking de revista Forbes es criticado

Chile y Uruguay fueron dos países destacados por la revista “Forbes” como los mejores de Sudamérica para hacer negocios en 2019. El análisis alcanzó a 161 países del mundo. En la región la lisa la continúan Brasil, Argentina y Paraguay, que se sitúan en los puestos tercero, cuarto y quinto.

Sin embargo, esta investigación fue cuestionada por el ex presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Washington Corallo quien también es dirigente colorado. El empresario opinó en Twitter que el estudio no se ajusta a la realidad que vive el país.



“Discrepo con Forbes. Puedo coincidir en algo, Pero Forbes no tiene una Empresa, Industria o Actividad del Agro en Uruguay”, escribió en la red social.

Discrepo con Forbes. Puedo coincidir en algo, Pero Forbes no tiene una Empresa, Industria o Actividad del Agro en Uy. https://t.co/4SP6rA09X2 — Washington Corallo (@WashinCor) 31 de diciembre de 2018

En el estudio de la revista internacional Forbes, se destaca que en Chile los recursos naturales representan el 60% del total de las exportaciones. El cobre es la principal exportación de Chile y proporciona el 20% de los ingresos del gobierno.



En el caso de Uruguay la investigación destaca la economía de mercado libre y orientada al sector primario. A su vez resalta las relaciones laborales y los altos niveles de gasto social.



Para Corallo el país necesita un sistema de relaciones laborales más flexible y ajustado a las distintas realidades sectoriales.