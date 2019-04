"Si Bayardi está convencido que Feola piensa lo que dijo, el comandante en jefe no puede seguir en su cargo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, asumió ayer su cargo y al hablar con la prensa no reconoció la existencia de desaparecidos en la última dictadura aunque luego se retractó.



Esta mañana el abogado Carlos Ramela, integrante de la Comisión para la Paz instalada en el gobierno de Jorge Batlle, opinó entrevistado por el programa Así nos va de radio Carve que las declaraciones de Feola "son una barbaridad inaceptables e increíbles" y sostuvo que si el ministro José Bayardi "tiene el convencimiento de que Feola lo que piensa fue lo que dijo primero, Feola no puede seguir en su cargo".



Ayer cuando Feola fue consultado sobre un pedido de los familiares de detenidos desaparecidos para que repudiara en un acto público lo sucedido respondió: “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si están confirmados o no”. “Sé que los familiares están muy dolidos. Todos estaríamos muy dolidos, no tengo dudas. Pero esa respuesta no la puedo dar. Esa respuesta consolida una cantidad de épocas en las que no estoy en condiciones (…) porque no sé si es real o no es real”.



Luego de estas declaraciones Bayardi habló con Feola y éste terminó aclarando que se seguirá la búsqueda de detenidos desaparecidos.



Ramela dijo esta mañana que lo que dijo el nuevo comandante en jefe del Ejército "es algo no solamente desafortunado, sino triste y doloroso. Estos comentarios son una falta de respeto a los desaparecidos, al país y a la historia. Es muy preocupante".



"No salgo de mi asombro. Parece que fuera algo intencional para generar una pelea", agregó.

Ramela añadió que "si queremos reconciliar a las Fuerzas Armadas del país, superar un tema que tiene 40 años esto no puede quedar así".