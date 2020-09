Raffo respondió a críticas por slogan y spot donde asegura que empezó "de abajo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) por la coalición de gobierno, se refirió este lunes a las críticas que recibió por su slogan de campaña ("Montevideo olvidado") y por el spot que se dio a conocer a principio de mes donde asegura que empezó "de abajo".

Sobre su slogan, que el propio expresidente José Mujica cuestionó este fin de semana, señaló que no solamente tuvo que ir de championes a las recorridas por los barrios más carenciados sino también "de botas de lluvia, pilot y paraguas" porque en estos lugares "llueve y se inundan las calles".



"Hay gente que vive en viviendas sin baño, sale y no a una vereda. Sale a una cuneta mal cavada, una calle de balastro casi inexistente y va por pasadizos viendo si tiene que saltar un tramo enorme lleno de basura", indicó en "Desayunos informales" (Canal 12).



Además remarcó: Mujica "representa un modelo de Uruguay que no queremos ver más, porque incita al odio, la separación, discriminar a quien piensa distinto". "Los uruguayos votaron por un cambio y no les interesa ver eso. Es responsable como líder de su partido y expresidente. Supongo que hay muchos votantes del Frente Amplio que no están de acuerdo con él", subrayó.



Raffo indicó que pese a "hay 330 asentamientos en Montevideo", en realidad "son más". "El último informe del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) de 2018 informó que hubo doce más", añadió.



En ese sentido, explicó que "las responsabilidades son compartidas". "No se perdona que en diez años de bonanza económica en que hubo gobierno nacional y departamental del Frente Amplio no se pudiera coordinar políticas para esto. No digo que no hubo (...) Hablé con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en sus estudios decían que faltó una coordinación del MVOT, Plan Juntos e IMM", sumó.

Por otra parte, Raffo fue consultada por el spot publicitario que se dio a conocer a principios de este mes donde repasa sus crianza, estudios y vida personal y asegura que empezó "de abajo".

Hoy me postulo a intendenta con la misma pasión que siempre pongo en todo lo que emprendo.#AhoraMontevideo #SíPodemos pic.twitter.com/qyESR41wRn — Laura Raffo (@lauraraffo) September 3, 2020

"Empezar de abajo en mi caso es haber tenido el privilegio de recibir educación de calidad y después ir construyendo todo sola: mi primer trabajo lo obtuve sola, mi segundo trabajo sola, mi tercer trabajo sola... Todo lo que fui construyendo lo hice sin que nadie me ayudara. Me lo gané a mérito propio. Eso, en mi caso, es haber empezado de abajo", comentó.



"Separarme de la imagen de mi padre (Juan Carlos Raffo, quien fue diputado, senador y ministro de Transporte y Obras Públicas de Uruguay) no lo hice. Es importante el valor de construir por uno mismo. Hay que despegarse del prejuicio de que hay gente que las cosas le vienen regaladas. Hay una brecha que se acentuó en el gobierno del Frente Amplio con la educación, por eso señalé que tuve educación de calidad", añadió.



"Lo dicen las pruebas PISA: las personas que van a la educación pública tienen menores oportunidades", contó.