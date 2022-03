Raffo respondió a Cosse: "Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, se opuso a la invitación de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, a anular el voto el próximo referéndum del 27 de marzo en caso de indecisión. “Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto”, escribió Raffo en su cuenta de Twitter en las últimas horas.

“Cuando me detengo a conversar con un indeciso, le informo, le contesto preguntas y me intereso por sus dudas. Cada uno elige como informarse. Una elección es algo serio”, agregó la integrante nacionalista.

Jamás le pediría a un uruguayo que anule su voto.



Cuando me detengo a conversar con un indeciso, le informo, le contesto preguntas y me intereso por sus dudas.



Cada uno elige como informarse. Una elección es algo serio. pic.twitter.com/vBflPxvGO7 — Laura Raffo (@lauraraffo) March 13, 2022

La intendenta de Montevideo dijo este sábado en la Rural del Prado que para muchas personas tomar postura en el referéndum “no es una decisión fácil”.



“Nosotros juntamos una enorme cantidad de firmas para que la gente tuviera la oportunidad de estar indecisa. Si las personas no llegan a una definición, que es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el voto en blanco. Votar en blanco es votar en no. Si no te definiste, votá una papeleta del ‘SÍ’ una del ‘No’ y anulás el voto”, expresó a Telemundo (Canal 12).