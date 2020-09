Raffo: “Los montevideanos deben estar alerta por errores más gruesos y costosos de Cosse”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La candidata de la coalición a la Intendencia de Montevideo (IMM), Laura Raffo, se refirió al error de la candidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, quien equivocó el nombre del barrio en el que se encontraba en un acto político.



“Cosse ha sido un tanto soberbia conmigo, cuando he hablado del Montevideo Olvidado me contestó que en todo caso sería el Montevideo desconocido por mí. Creo que todos debemos trabajar con humildad y centrados en las necesidades de los montevideanos”, declaró Raffo a El País.



La candidata de la coalición advirtió que “los montevideanos deben estar mucho más alerta sobre otros errores muchísimo más gruesos y costosos de Cosse que confundir el nombre de dos barrios”, en referencia a los gastos en publicidad que se conocieron recientemente durante la presidencia de Cosse en Antel.

Durante la gestión de Cosse se destinó un total de US$ 90 millones en ese rubro. Este monto implicó casi el doble de lo gastado cuando la empresa era presidida por María Simon (2005- 2008), quien destinó US$ 48 millones, o cuando el que estaba al frente era Andrés Tolosa (2015-2020), quien destinó unos US$ 56 millones, informó El Observador en base a un pedido de acceso a la información.



Durante un acto realizado el fin de semana, Cosse se dirigió a "los vecinos de Vista Linda" y una de las personas que se encontraba allí la interrumpió para corregirla y aclararle que estaba en Flor de Maroñas. "Asesorate, mi reina... ¡Asesorate!", le gritó.



La frase que la vecina de Flor de Maroñas le dijo a Carolina Cosse se transformó en el hashtag #AsesorateMiReina y rápidamente se transformó en una de las tendencias en Twitter en Uruguay.