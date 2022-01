Raffo “hoy no representa a nadie”, dijo Graciela Villar sobre polémica por préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Graciela Villar, presidenta del Frente Amplio en Montevideo, dijo este viernes que la primera reacción de los representantes de la coalición en la Junta Departamental de Montevideo frente a desacuerdos por el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue hacer “una conferencia de prensa con una persona que fue aspirante a ser intendenta y hoy no representa a nadie, ni siquiera a un organismo político”, refiriéndose a Laura Raffo, presidenta de la Departamental del Partido Nacional.

Cuestionada sobre sus dichos, dado que Raffo tiene un puesto dentro del Partido Nacional, Villar expresó en rueda de prensa: “¿Qué información tenía sobre cómo se manejan los préstamos BID y en particular cómo son los planes? ¿Sabía la señora que participó en ese evento que hasta el 2050 esos planes de saneamiento ya están planificados, que hay un soporte de parte del préstamo BID que los renueva porque se da cumplimiento estricto, cabal, a ese tema? Los temas de saneamiento son intocables”.



En este sentido, Villar recalcó que no ve voluntad política en la coalición multicolor para negociar el préstamo del BID. “Si desde el discurso se quiere hacer oposición, está bien, tienen todo el derecho, pero no dejar de rehenes a los montevideanos en dos temas que son fundamentales”, agregó.

Sobre la petición de miembros de la Junta Departamental de abrir el proyecto presentado al BID para añadir propuestas, Villar dijo que “no es tan fácil” hacerlo, aunque “sí es posible incorporar alguna de las aspiraciones de la oposición en aspectos que sean sostenidos por las economías de la propia Intendencia y ahí equiparar”.



“Hay posibilidades de acordar un paquete que sea a costo del presupuesto de la Intendencia y que nos permita seguir avanzando con esta nueva propuesta de movilidad en la limpieza”, subrayó.