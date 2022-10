Raffo habló del pedido de juicio político a Cosse: "Es como que no aguantaron más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, destacó en diálogo con El País que la definición de 13 ediles de la coalición de activar un juicio político contra la intendenta Carolina Cosse fue "autónoma" y sin previa consulta, y respondió al mensaje que brindó la jefa política capitalina, en el que calificó el paso de "atropello republicano".

Raffo destacó que se trató de "una decisión autónoma de la bancada de ediles de toda la oposición, no solo del Partido Nacional", que ocurrió en el marco de una sesión que se extendió por "muchas horas" en la Junta Departamental, que esperaban a Cosse y no se presentó.

"No hubo una consulta partidaria, ni orgánica, fue una decisión legislativa por el desgaste acumulado", dijo la excandidata a intendenta por la coalición. "Lo vieron como un elemento más en una cadena de incumplimientos y de falta de transparencia", agregó.

Incluso dio un paso más y sostuvo que en torno a este hecho político que ha generado debate desde varias tiendas políticas incidieron dos factores. Por un lado, nombró el "factor normativo", en referencia a que lo consideró una "herramienta válida" ya que los ediles que lo aprobaron "representan a los ciudadanos que votaron en toda la capital y actuaron como Poder Legislativo departamental".



El segundo factor que, entiende, estuvo arriba de la mesa para dar este paso fue el "elemento humano", en referencia a que los ediles "han sufrido un destrato permanente de parte de la intendente".



E inclusive, Raffo valoró que la relación está en un punto inédito: "El Partido Nacional y el Partido Colorado siempre han sido oposición en los últimos 30 años, pero nunca habían sufrido este nivel de destrato, es como que no aguantaron más".



Consideró que con este paso, los ediles "encontraron la forma de hacer visible frente a la opinión pública lo que venía sucediendo", en su rol de "controlar" y que "no están pudiendo cumplir con su trabajo".



Raffo enumeró que desde la administración "no se contestan los pedidos de informes, no se votan las comisiones investigadoras, la intendenta no concurre a sala, no los llaman cuando hay temas importantes para decidir". En suma, agregó, es una "acumulación de situaciones que terminan decantando en esto".



Consultada sobre qué piensa a nivel personal del paso, respondió que los 13 ediles que aprobaron el pedido de juicio político "fueron electos por voto popular, y son ellos los que conviven cotidianamente con este estilo de administración".



Insistió que hay una "reacción legislativa, pero también humana", y enfatizó: "No me corresponde a mí evaluar la parte jurídica-técnica porque el proceso continúa en el Senado, pero entiendo que al ser ellos los que fueron votados por la gente tienen el derecho a activar este tipo de herramientas".



Ante la repregunta de cómo evalúa este paso ya no a nivel jurídico, sino político, retrucó: "No hubo una consulta partidaria, orgánica, fue una decisión legislativa. Me parece que a nivel político lo que queda claro es la importancia de la separación de poderes". Insistió que el pasó surgió desde el nivel legislativo al nacional para expresar que "no se puede cumplir la función".

Respecto a si la opción de activar un juicio político estuvo previamente debatida o sobre la mesa, Raffo remarcó que no y reiteró que fue una "decisión autónoma" de la bancada de ediles opositores. Además, dijo que de este paso no se habló en reuniones previas, aunque puntualizó que se ha hablado en el Partido Nacional "durante mucho tiempo del destrato que estaban sufriendo".



Sobre el desenlace que pueda tener este pedido, sostuvo que "es el legislativo nacional el que tiene la potestad de ver la relevancia de que se escuche y los legislativos puedan operar como sistema de control".



Raffo también respondió al mensaje que dio la intendenta horas después de conocerse el pedido de juicio político. "Cuando Cosse habla de que fue un atropello republicano, creo que no hay lugar para esa declaración. Precisamente, preservar una relación republicana es que el Ejecutivo escuche y respete al legislativo, algo que en este caso no sucede".



Consultada sobre si, como es de esperarse, no prospera en el Parlamento el pedido por la falta de votos, resultaría positiva la medida, retrucó: "Es muy temprano para hablar de qué efectos tendría, si positivos o negativos, creo que sí que se está poniendo arriba de la mesa la importancia de respetar a un Poder Legislativo que es elegido por los montevideanos".