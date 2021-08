Oposición rechazó presupuesto de Cosse: "Piensa en candidatura" y "no transforma la vida de montevideanos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La oposición rechazó el presupuesto quinquenal presentado por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al considerar que no tiene iniciativas "que apunten a transformar la vida de los montevideanos" y que fue creado pensando en "la candidatura presidencial".

"Es un presupuesto que piensa en la candidatura presidencial futura, porque no nos engañemos que este presupuesto a nuestro entender es eso, una campaña política anticipada para que la intendenta Cosse el día de mañana sea candidata presidencial", expresaron los ediles de la bancada colorada a través de un comunicado.



En esa línea indicaron que este caso se ha repetido en varias ocasiones desde 1994: "El dr. Tabaré Vázquez fue candidato presidencial con el presupuesto municipal, no cabe dud; que el ing. Daniel Martínez fue candidato presidencial con el presupuesto de la intendencia tampoco cabe ninguna duda, y es que el Partido Colorado no va a colaborar votando un presupuesto con ese fin", indicaron.



Además de los colorados, la bancada de ediles blancos también rechazó el presupuesto presentado por Cosse y por tanto votaron en contra de la iniciativa. Laura Raffo, presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, explicó esta decisión se tomó ya que luego de realizar un "profundo análisis", se detectaron "costos innecesarios que se contraponen a montos muy magros otorgados a rubros clave".

"La IM contrató de manera directa a 48 personas, con sueldos promedio de $ 107.000 mensuales. Se compraron licencias para transmitir los partidos de la NBA por TV Ciudad por un total de USD 1 millón, el doble de lo que le otorga el plan ABC al rubro nutrición infantil", detalló.

La bancada del @PNACIONAL votó en contra del presupuesto quinquenal presentado por @CosseCarolina



La decisión se tomó luego de un profundo análisis de los números. En este hilo les resumo nuestras principales conclusiones: — Laura Raffo (@lauraraffo) August 5, 2021

La ex candidata a la Intendencia de Montevideo consideró que "no hay iniciativas que apunten a transformar la vida de los montevideanos, construyendo una ciudad de mayor cohesión social, mejor mantenimiento e infraestructura, una gestión integral de los residuos y un transporte fluido y accesible para todos".



"La exposición de motivos generaba la ilusión de un presupuesto con fuerte impronta social de la mano del promocionado plan ABC", finalmente "solo se trató de un relato", lo que llevó finalmente a que la bancada del Partido Nacional decidiera votar en contra del presupuesto.



A esto se suma, explicó, que entre el gasto de TV Ciudad de $ 227 millones y del servicio de prensa, comunicación y relaciones públicas por $ 130 millones, "se gasta más que en toda la División Vialidad de la IM, que se ocupa del mantenimiento de las calles ($312 millones)".



"La intendenta también elige reducir las inversiones con fondos propios. Son las que más afectan el día a día del vecino ya que hacen al mantenimiento de la ciudad", expresó.



De la misma forma se pronunciaron los colorados, quienes entendieron que este "es un presupuesto que se mira a sí mismo, en el que se prioriza el cambio de la imagen institucional de la intendencia por una nueva ¿es realmente necesario eso?", cuestionaron.



"En definitiva, (es) un presupuesto que mira los intereses de cierto status quo, entendiendo como tal el beneficio de una persona o un grupo determinado y no vela por los intereses más generales que le competen a un Gobierno Departamental, piensa en una plataforma política y no piensa en obras, no piensa en recolección de residuos, no piensa en alumbrado público, no piensa en los cementerios departamentales, no piensa en que la situación actual de crisis y pandemia va a llevar una recuperación al largo plazo con consecuencias realmente desconocidas y sigue gastando en lo que no tiene que gastar", indicaron.